Рассказываем, как готовят служебных собак в Центре кинологической службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учат в школе, учат в школе… А чему «учат в школе» служебных собак? Обнаруживать запрещенные вещества, задерживать преступников, искать потерявшихся людей? Сегодня нас уже не удивляют собаки в специальных шлейках на вокзалах, концертах, форумах и в метро. Как готовят этих хвостатых полицейских к службе, «КП-Петербург» узнала в Центре кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ЦКС попадают как покупные особи из других городов, так и местные, рожденные уже в центре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Берут только избранных

Для службы в органах внутренних дел подходят породы собак с крепкой нервной системой, развитым обонянием и хорошей физической формой, высоким интеллектом: овчарки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, спаниели и другие. В этом ЦКС в основном обучаются и работают немецкие овчарки, а также бельгийские овчарки – малинуа. Умные, быстро обучаемые, атлетичные (прыгают под 2 метра)!

Малинуа с легкостью прыгают на высоту 2 метра и более. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А таксу мою не возьмете? - пытаюсь пристроить я собаку в правоохранительные органы.

- Коротковата будет… Да и слишком своенравная, нам нужны послушные, - мягко отказывает нам заместитель начальника отдела по дрессировке, тренировке, разведению и выращиванию служебных собак ЦКС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти Маргарита Антохина.

Да, на обучение в «кинологический Хогвартс» берут не всех. Чтобы «поступить», надо пройти психологическое тестирование. Его проводят, когда у щенков как раз формируется характер – в самом «нежном» возрасте (от 45 дней от роду). Проверяют, как собака реагирует на различные раздражители и обстановку (рядом со щенком могут бросить, например, громко звенящую связку ключей и проверить: испугается или, наоборот, проявит интерес), как взаимодействует с человеком, мотивируется ли едой, игрой и так далее.

Один из учеников "кинологического Хогвартса" и его преподаватель Маргарита Антохина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По темпераменту предпочтение отдают энергичным холерикам и уравновешенным сангвиникам – в этот момент ко мне подлетает 5-месячная юла по кличке Леха (по паспорту Леголас) и его «сослуживцы» с класса помладше. Втроем они начинают дербанить игрушку - фырканье, грозный рык (хотя, казалось бы, еще малыши), ткань в клочья, трава в сторону…

- Вот вам и демонстрация отличного добычного инстинкта у этих малинуа. Красавцы! – хвалит кинолог.

Пока будущие полицейские в основном играют и учатся послушанию. Справляются с этим на "ура"! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И этого в «начальных классах» пока достаточно. Первое время щенков обучают в основном послушанию, затем постепенно вводят специальный курс дрессировки.

- Сначала ему кидают, например, мячик перед глазами, затем чуть подальше в сторону, а потом и вовсе в высокую траву, где он его не видит, - вот тогда он и начинает включать нос.

И далее постепенно собаку начинают натаскивать на разные запахи. При этом у каждого пса свой профиль: один ищет вещества и предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ (проще - «целевые вещества»), другой – человеческие останки и следы крови человека, третий - людей и вещественные доказательства (это самый сложный профиль, поскольку те же вещества – это определенные запахи, узнавать которые животное обучают, а запах человека, как ДНК – каждый раз 100% индивидуально).

- Поэтому истории как в сериалах «Мухтар» или «След», в которых одна и та же собака ищет и пропавших детей, и вещества, а потом еще преступников задерживает – это все вымысел, - уверяет начальник отделения по разведению и выращиванию служебных собак Мария Боброва.

Вас только что понюхали! "Запрещенка" не обнаружена. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кое-кто подрабатывает талисманом в СКА

Выйти в поля хвостатые сотрудники смогут спустя год-полтора обучения в зависимости от профиля. А пока за «шпаной» присматривает старший товарищ – 8-летний малинуа по кличке Беркут. Оказывается, этот бельгиец – настоящий талисман хоккеистов из СКА. Более 7 лет пес работал на хоккейных матчах и концертах в Ледовом дворце.

- Да, он у нас медийный. Певица Елка его обожает, Николай Басков, Анастасия Мельникова и многие другие тают при его появлении, - гордится своим напарником Маргарита Антохина. - А команда СКА… они даже на удачу брали его шерсть и на форму сыпали – и всегда работало, знаете! Когда мы из района уходили, я подарила Джозефу Бландизи (канадский нападающий из СКА) брелок-лапку с шерстью Беркута. И на этом же матче он был единственный, кто забил шайбу.

Эту хоккейную майку (джерси) СКА сами сшили и подарили Беркуту. Фото: личный архив Маргариты Антохиной

Но помимо подработки талисманом у армейцев с Невы у Беркута основной профиль – это поиск целевых веществ. В ЦКС нам показали, как проходит тренировка. На огромном поле стоят машины, начиненные имитаторами «запрещенки».

- Беркут, ищи, - командует кинолог Антохина, и пес кидается обнюхивать транспорт.

Беркут за работой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Тс-с-с! - строго указывает Беркуту Маргарита. - Это у нас корректировка. Суетится много.

Но после «строгостей» и прочесывания носом всей машины (обычно собаке для поиска дается один такой обход объекта. – Прим.ред.) Беркут замирает. Перестает нюхать и вилять хвостом, не издает ни звука.

- Это сигнальная поза. Он должен замереть и молча так стоять – лаять нельзя, контактировать с веществом – тоже, - объясняет кинолог и хвалит свое любимое «спецсредство» - оно, как всегда, сработало хорошо.

Беркут встал в сигнальную позу - "запрещенка" найдена! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самые верные напарники

Скоро и этот щенячий патруль так сможет. И будет так же выезжать на места происшествий, задерживать преступников, искать пропавших детей, обеспечивать охрану общественного порядка на массовых мероприятиях. Каждая собака (да, официально она числится как специальное средство полиции) закрепляется за кинологом – вместе они одно целое, кинологический расчет.

- 80% успешного поиска - это кинолог. Человек – мозг кинологического расчета, собака – инструмент, - объясняет Мария Боброва. - Кинолог работает глазами, головой, а не направляет собаку куда попало. Залог успеха работы кинологического расчета – это умение кинолога правильно считывать поведение собаки: почему проявила интерес, завиляла хвостом, почему повела головой вверх – может, так идет запаховый коридор вследствие работы вытяжки, и запах для собаки выходит с неожиданной стороны? Кинолог распознает «шифр» поведения служебной собаки и строит предположение о местонахождении опасного объекта либо пути следования преступника.

Эти малыши скоро тоже будут служить закону и порядку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но, конечно, как признаются кинологи, собаки для них – это больше, чем спецсредство.

- Это самые верные напарники, члены семьи, - говорят специалисты в один голос и дают песикам всевозможные вкусняшки. Сегодня это сушеная печенка, песики потрудились перед журналистами - надо выдать премию.

- А возьмите мою таксу к себе хотя бы в офис?! Она вам за печенку все документы перетаскает…

Вопрос-ребром

Может ли ИИ или другая техника заменить собаку?

- Пока такого оборудования, которое могло бы заменить собачий нос, не придумали. Тот же газоанализатор в работе может помочь, но никак не заменить служебную собаку, - считают кинологи в ЦКС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Служебных собак учат искать целевые вещества в самых разных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати

Первый в России питомник полицейских сыскных собак был открыт в Петербурге в 1909 году. Располагался он на набережной Черной речки.

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