Александр Ведяхин: Сбер концентрируется на том, чтобы повысить эффективность операционной деятельности

Сбер концентрируется на том, чтобы повысить эффективность операционной деятельности. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер отмечает охлаждение российской экономики, что особенно заметно в малом и микробизнесе, у экспортёров и в ретейле. Поэтому во второй половине 2026 года и в 2027 году банки будут вынуждены создавать дополнительные резервы. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на сессии Финансового конгресса Банка России «Капитал банков — опора системы и фактор устойчивого роста».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В малом и микробизнесе наблюдается падение оборотов на 16% год к году. Растёт доля просроченной дебиторской задолженности. Деньги не поступают в экономику —предприятия вынуждены кредитоваться либо искать средства в той же дебиторке. Экспортёры находятся под стрессом из-за курса рубля. В рознице есть сложности из-за высоких ставок. А вот в финансировании жилой недвижимости мы не видим больших дефолтов — этот рынок максимально защищён регуляторно».

Что касается капитала, сейчас банки очень хорошо защищены, отметил первый зампред Сбера. Макронадбавки в розничном сегменте уже составляют 33% от риск-взвешенных активов всего портфеля. Капитал в банковской сфере тоже существенным образом расходуется на буфер макронадбавок.

Отвечая на вопрос о выводе на IPO компаний экосистемы Сбера для привлечения дополнительного капитала, Александр Ведяхин подчеркнул, что на данном этапе это нецелесообразно в силу особенностей рынка и операционной модели банка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Текущие мультипликаторы не дают нам возможности получить от IPO значительный дополнительный капитал. Они очень занижены и не сопоставимы с американскими или китайскими. Поэтому сейчас мы не видим смысла выводить компании экосистемы Сбера на IPO. Мы создавали экосистему для синергии и активно развиваем её. А основная база для капитала Сбера— это наша традиционная операционная деятельность, ведь в месяц Сбер зарабатывает примерно 160 миллиардов рублей чистой прибыли. Поэтому мы концентрируемся на том, чтобы сделать нашу операционную деятельность ещё более эффективной».

В дискуссии также участвовали директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, первый заместитель Министра экономического развития РФ Максим Колесников, первый заместитель Президента, Председателя Правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов, первый заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский и заместитель Министра финансов РФ Иван Чебесков. Модерировала беседу Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России.

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