«Пришел за аттестатом, а попал в российскую империю»: Выпускники гимназии переоделись в Петра I, Пушкина и Наполеона

Выпускники устроили дефиле исторических костюмов на вручении аттестатов. Фото: представлено Александрой Телегиной Instagram*: @bien.vorobien *Instagram - запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Кажется, обычное вручение аттестатов уже никого не удивляет. Но выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии доказали обратное. Пока большинство одиннадцатиклассников пришли на торжественную церемонию в классических костюмах и нарядных платьях, несколько парней решили устроить настоящее путешествие во времени. За аттестатами к директору вышли Петр I, Александр Пушкин, Наполеон, царь, придворный и гусар. Не хватало разве что Екатерины Великой и кареты у входа. Видео с подписью «Пришел на выпускной, а попал в имперский Петербург» стремительно разлетелось по соцсетям и собрало сотни тысяч просмотров.

О сюрпризе почти никто не знал. Фото: представлено Александрой Телегиной Instagram*: @bien.vorobien

Одной из свидетельниц неожиданного представления стала выпускница гуманитарного класса Арина Воробьева. Именно ее сестра Александра Телегина сняла тот самый вирусный ролик. Сама Арина окончила гимназию с отличием, получила красный аттестат и теперь готовится к поступлению на факультет дизайна. Но даже для нее историческое дефиле оказалось полной неожиданностью.

- Это был настоящий сюрприз. Никто ничего не подозревал. Я тоже пришла просто в праздничном платье и не ожидала увидеть, как за аттестатом выходит царь. Мне кажется, именно этот момент сделал церемонию еще более запоминающейся. Всем было очень весело смотреть, как исторические персонажи получают документы, - рассказала Арина в беседе с «КП-Петербург».

В комментариях под роликом пользователи были уверены, что такую идею могли придумать только гуманитарии. Но вышло наоборот: за историческую реконструкцию отвечали будущие физики и математики.

- Возможно, на идею повлияло то, что наша гимназия тесно связана с историей Петербурга. Да и интерьеры у нас очень красивые - исторические костюмы туда идеально вписались, - говорит девушка.

Арина Воробьева, выпускница второй Санкт-Петербургской гимназии. Фото: представлено Александрой Телегиной Instagram*: @bien.vorobien

К слову, в сговоре с выпускниками оказалось несколько родительниц. Одна из мам предоставила те самые карнавальные костюмы.

Правда, без маленького конфуза не обошлось. В первом ролике случайно забыли показать... Наполеона. Видимо, история решила еще раз напомнить ему, что в России иногда случаются неожиданные поражения.

- Пришлось срочно искать другое видео, где он тоже получает аттестат. Немного неловко получилось - Наполеона сначала потеряли, - добавила автор ролика Александра Телегина.

При этом сама церемония оставалась вполне торжественной. Сначала чествовали медалистов, победителей олимпиад и отличников. Выпускникам, окончившим гимназию с отличием, вручили памятные статуэтки гимназиста XIX века - символ учебного заведения, которое в этом году отмечает 220-летие.

Арина признается, что подобных перформансов раньше не было.

- Это не традиция. Просто у нас учатся очень веселые ребята. Они всегда стараются добавить юмора в важные события и поднять всем настроение, - рассказывает выпускница.

Оказалось, что идея принадлежит выпускникам физико-математического класса. Фото: представлено Александрой Телегиной Instagram*: @bien.vorobien

Для самой Арины школьная глава уже завершилась. Выпускница гуманитарного класса уже подала документы в несколько вузов, а сейчас готовится к творческим испытаниям в Академию Штиглица, где мечтает учиться на дизайнера.

- ЕГЭ уже позади, но расслабляться пока рано. Весь июль будут творческие испытания, сейчас активно к ним готовлюсь. Очень хочется поступить и заниматься тем, что действительно люблю, - говорит девушка.

Похоже, этот выпуск во Второй Санкт-Петербургской гимназии запомнят надолго. Ведь не каждый день красные аттестаты получают одновременно отличники, гусары, Пушкин, Петр I и Наполеон. Главное, что никто не додумался прийти в образе декабриста - иначе церемония могла бы затянуться.

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