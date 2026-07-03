Петербургский завод начал использовать роборуку, чтобы отгружать готовую еду

Фото: пресс-служба Яндекс Лавки

Робот-манипулятор (Роборуку) установили на заводе Яндекс Лавки в Санкт-Петербурге. Он готовит к транспортировке блюда, которые выпускают на производстве: перекладывает запаянные лотки с конвейера в транспортировочные ящики. На предприятии рассказали, что эту операцию установка проводит на 30% быстрее, чем люди. Персонал же с этого участка фабрики переключили на менее монотонные задачи.

Роборука входит в комплекс, который называется роботизированной ячейкой. К манипулятору подходят конвейер и дивайдер. Первый перемещает лотки по цеху, а дивайдер разделяет поток лотков на несколько частей. За счет последнего формируется слой по размеру транспортировочного ящика.

Робот оснащен системой вакуумного захвата. Она позволяет брать слой лотков целиком, а не перекладывать их поштучно, как это делали люди. Захват спроектирован так, чтобы установка могла работать с лотками разного веса и разной формы. Еще одна особенность роборуки — работа в условиях низких температур: в цехе, где установлен робот, поддерживается температура около +4 градусов по Цельсию.

От роботизации на производстве ожидают снижения расхода людских ресурсов на рутинные операции. Персонал сможет сосредоточиться на комплексных задачах: контроле качества, управлением внутренней логистикой и техническим обслуживанием.

— Решение разработала и внедрила команда Яндекс Роботикс. В прошлом году она роботизировала другой объект Лавки — один из московских дарксторов. Там работают автономные мобильные роботы: они подвозят комплектовщикам стеллажи с нужными товарами, позволяя собирать заказы в среднем на треть быстрее, — рассказали KP.RU представители предприятия.

Завод в Санкт-Петербурге ежедневно выпускает 85 тысяч порций (под брендом «Из Лавки») общим весом 24 тонны. В сервисе уточнили, что готовая еда сохраняет лидерство в категориях доставки. В 2025 году ее общий оборот в сервисе вырос на 37% год к году.