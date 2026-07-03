Серцеедки с Рубинштейна: Мать с дочерью соблазняли богачей в Петербурге, чтобы своровать у них деньги

Мать и дочь из Петербурга повторили сюжет голливудской комедии "Сердцеедки". Фото: личные страницы ВКонтакте

Гостей главной ресторанной улицы Петербурга – Рубинштейна – уже не удивишь историями про роковых красоток-консуматорш, которые заманивают состоятельных мужчин в подставные рестораны с ценниками в три-четыре раза выше рынка. Эта схема развода стала живой классикой и ее жертв становится меньше. Но жулики не спят, ночная жизнь улицы не перестала быть насыщеннее, ведь консуматорш заменили… «сердцеедки». Да, прямо как в одноименной голливудской комедии из нулевых, где мать и дочь (героини Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт) разъезжали по побережью Майами в поисках миллионеров, падких до комплиментов и рандеву. Так и на Рубинштейна собрался похожий «семейный подряд».

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер обольщали миллионеров, но и барышни из Петербурга не лыком шиты. Фото: скриншот фильма "Серцеедки" (2001 г., реж. Дэвид Миркин)

От знакомства в баре до поцелуев в спальне

Представим действующих лиц российского «ремейка», но изменим их реальные имена. Мама – 40-летняя Виктория. Замужем, работает упаковщиком в офисе крупного маркетплейса. В соцсетях у нее закреплена мотивационная цитата, намекающая на ее отношения к закону: «Есть два способа вырваться вперед: играть по правилам лучше всех или лучше всех нарушать правила!». Дочка – 22-летняя Афина. Тоже замужем, но не работает, из образования только школа. В соцсетях множество эффектных фотографий с тусовок из клубов, ресторанов, пляжей: в откровенных бикини, топиках и платьях. К одному из снимков, где у Афины глубокое декольте, мама оставила комментарий с огоньком: «*** себе. Тетя, вы че? Полегче».

Источник «КП-Петербург» поделился деталями дамской криминальной схемы. Сюжетная завязка, на самом деле, заезженная донельзя. Предприниматель и депутат из Подмосковья, назовем его Иваном, приехал в Петербург в командировку на несколько месяцев. Дело было в начале марта 2025 года. Иван снял двушку на Рубинштейна у хорошего друга. Работы было много, усталость копилась, ну как тут не дать слабину и не пройтись по барам и ресторанам на «Рубике»? В одну из ночей гость из столицы, вдоволь нагулявшись, собирался пойти домой. В этот момент к нему подъехал автомобиль, из которого выглянули Виктория и Афина.

- Они спросили: «Эй, ты не замерз? Не хочешь сесть к нам? Погреешься, подбросим тебя», - вспоминает обстоятельства знакомства Иван. – Я согласился и сел сзади. Мы остановились у рюмочной, познакомились, пообщались. Они интересовались, где я живу и чем занимаюсь. я предложил зайти в гости ко мне в съемную квартиру. Перед этим мы еще закупились в алкогольном магазине. Дома готовили на кухне закуски. Помню, что утром Афина взяла меня за руку и повела в спальню. Мы целовались, но не успели раздеться, как входная дверь громко хлопнула. Это убежала Вика. Афина ей крикнула: «Ты куда?» и сражу же пошла за ней. Короче, они кинули меня и не вернулись, а я позавтракал и лег спать. А наутро…

Афина обольстила минимум двух мужчин. Фото: личная страница ВКонтакте

Иван остался с морем впечатлений о проведенном времени с дамами, но без 89 тысяч рублей на банковской карте. Протрезвев, наивный депутат увидел, что эти деньги он якобы перевел Афине и Вике. В банковском приложении остался номер телефона девушки помладше. На звонок Афина ответила резко: «Ты что, не помнишь, ты сам мне все перевел!». На просьбу вернуть – угроза проблемами.

Калым за мать и деньги на косметику

Дальше – больше. Через пару суток младшая «хищница» взяла с собой подругу-сверстницу. В одном из баров они подсели к пьяному мужчине Роману, который одиноко сидел за стойкой. Его вечер перестал быть томным, когда они начали с ним навязчиво флиртовать. На радостях он оплатил им счет на 2,5 тысячи рублей, а потом заказал такси до дома. Но его подводил вестибулярный аппарат, и он выпроводил назойливых спутниц за дверь. Утром Роман решил перепроверить, сколько денег спустил за ночь. Там не хватало… 351 тысячи рублей. Такое явно не пропьешь в баре.

- Я вспомнил, что когда переводил деньги таксисту, Афина выхватила у меня телефон: «Дай посмотрю, оплатил такси или нет». Несколько дней после этого я пытался заставить ее вернуть деньги. В итоге мне перевели обратно только 50 тысяч рублей, как оказалось, со счета ее матери. Со мной связалась Виктория и через нотариуса составила обязательство вернуть деньги.

Дочка Виктории просила у жертв деньги на подарки. Вот только мужчины не помнили, как переводили деньги. Фото: личная страница ВКонтакте

Хэппи-энда для семьи не случилось. Полицейские задержали обеих и допросили. Мать и дочь попытались оправдаться, что все эти деньги – подарок.

- Ваня, например, сразу подкатывал к моей маме. Я прямо ему сказала, что за нее придется отдать «калым», 15 тысяч рублей на покраску волос. Потом он сам интересовался, в чем мы нуждаемся. Мы просили денег на одежду, косметику. Да, я воспользовалась тем, что он был пьян, но ничего не воровала! – настаивала Афина на допросе.

А вот алиби на кражу денег у Романа девушка не придумала. Вину признала, но прикрылась благими намерениями: мол, средства были нужны ее подруге, которая едва сводила концы с концами.

Обдуренных мужчин могло быть больше

В отношении обольстительниц возбудили уголовные дела по статье за кражу в крупном размере. Подтвердилась версия, что они тайком переводили деньги мужчин себе на карту после того, как узнавали код от банковского приложения. Каждой грозило до шести лет колонии. Во время следствия всплыл еще один интересный эпизод, который может намекать, что жертвами серцеедок могли стать и другие мужчины. В айфоне Афины нашли переписку с ее матерью в одном из мессенджеров: дочь пишет родительнице, что подсыпала наркотик в стакан какому-то мужчине в баре. Виктория ее за это ругает, но Афина отвечает: «Пусть выпьет, зато бабок даст».

Дали воришкам не деньги, а сроки. Однако – условные. Но есть и положительный итог, что многосерийного «сериала» не случилось.

- Виктория частично признала вину. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, а также двухлетний испытательный срок. Афина также признала вину лишь частично. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Не знаем, готовились ли мать и дочка к колонии, но Афина заблаговременно перекрасилась и сменила имидж, а ее мать поменяла имя в соцсетях – от греха подальше, чтобы не прославиться.

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