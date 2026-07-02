Более 28 тысяч строителей и 10 тысяч спецмашин работают над ВСМ Москва - Петербург

Производство подвижного состава для ВСМ осуществляется на заводе в Верхней Пышме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 28 тысяч человек и 10 тысяч строительных машин работает над строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев на совещании. На данный момент в работах заняты более 28 тысяч строителей, а количество задействованной спецтехники превышает 10 тысяч единиц. Об этом сообщила пресс-служба правительства 2 июля.

- На тестовом участке магистрали, протяженностью 129 километров, от станции Крюково до Новой Твери, продолжаются строительные работы. По завершении строительства этот отрезок станет испытательным полигоном для проверки взаимодействия железнодорожного полотна и первого российского высокоскоростного поезда, - рассказали в пресс-службе.

Производство подвижного состава для высокоскоростной магистрали осуществляется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В кооперации с заводом работают более 150 российских производителей комплектующих из 36 регионов страны.

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