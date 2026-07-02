Новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока откроют до 1 сентября 2026 года

Строительство Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года.

В Петербурге продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Новый съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Шкиперского протока откроют до 1 сентября 2026 года. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

По словам губернатора, новый съезд должен значительно улучшить транспортную доступность Васильевского острова и его связь с остальной частью города. Это особенно важно для жителей и гостей острова, которые смогут быстрее и удобнее добираться до различных районов Петербурга.

Строительство Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года. На третьем этапе работ в районе Шкиперского протока были возведены четыре новых съезда, которые соединили ЗСД с проспектом Крузенштерна и улицей Шкиперский проток.

- В настоящее время завершаются работы по устройству дорожного покрытия и инженерных сетей. Во второй половине 2027 года планируется соединить съезд с ЗСД на Васильевский остров с Наличной улицей, - отметил Беглов.

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