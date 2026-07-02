В Петербурге продолжается строительство Большого Смоленского моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начали работу над предпроектной проработкой по созданию Ново-Адмиралтейского моста. За эту задачу возьмется подрядчик, который занимается строительством Большого Смоленского моста и моста в составе ШМСД. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

К слову, компания «Дороги и мосты» из подразделения «Нацспецстроя» предложила выполнить предпроектные работы за свой счет. Планируется, что мост гармонично впишется в панорамы исторического центра Петербурга.

- Идея строительства Ново-Адмиралтейского моста существует с 1948 года. Мосты в составе ЗСД и мост Бетанкура уже улучшили транспортную ситуацию на Васильевском острове, но проблема транспортной доступности центра и Адмиралтейского района все еще актуальна, - рассказал Александр Беглов.

Идея строительства Ново-Адмиралтейского моста существует с 1948 года. Примерное месторасположение моста. Фото: https://t.me/smolnypress

Ново-Адмиралтейский мост будет доступен для пешеходов и пассажирского транспорта. Также планируется создание на Васильевском острове пятой Технологической долины в сотрудничестве с «Сириусом», и транспортная доступность станет ключевым фактором для этого проекта.

Комитет по градостроительству и архитектуре поручил разработать проект планировки территории. Готовый проект должен быть представлен к концу 2027 года.

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