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Общество7 июля 2026 5:48

Самый холодный день недели: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 7 июля

7 июля станет самым холодным днем недели в Петербурге
Регина МАРИНЕЦ
Температура воздуха будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге ожидается самый низкий температурный показатель этой неделе. Причиной стали холодные воздушные массы, которые принес циклон, уходящий в сторону Скандинавии.

- Температура воздуха в городе составит всего +15...+17 градусов, в Ленинградской области - +14...+19. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы для начала июля, - пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

Погода будет пасмурной и дождливой - сказывается влияние тыловой части циклона. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на отметке 748 мм ртутного столба, что ниже нормы.

По прогнозам синоптика, в среду характер погоды изменится. Ожидаются кратковременные дожди, ночью воздух прогреется до +11...+13, днем - до +19...+21 градуса. Атмосферное давление начнет расти.

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