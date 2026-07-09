Петербург и Ленобласть согласуют единые правила продажи вейпов

С 1 марта 2027 года субъекты смогут полностью запретить их розничную продажу. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном собрании Петербурга прошло второе заседание рабочей группы по обороту электронных сигарет. Власти города и области решили синхронизировать свои позиции, чтобы запрет действительно работал.

- Петербург и Ленобласть - единая агломерация. Если в одном регионе введут жесткие меры, а в соседнем нет, эффекта не будет. Люди просто поедут покупать вейпы туда, где ограничений меньше. Поэтому важно договориться заранее, - пояснил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Федеральный закон уже дал регионам право вводить дополнительные ограничения на продажу вейпов, жидкостей и других систем доставки никотина. С 1 марта 2027 года субъекты смогут полностью запретить их розничную продажу. Власти хотят подойти к этому сроку с готовым и исполнимым решением.

На заседании отдельно обсудили, как рынок может попытаться обойти будущие ограничения. Торговцы наверняка будут искать лазейки - менять названия, придумывать новые способы продаж. Нужен не просто формальный запрет, а продуманная система с четкими правовыми нормами и реальным контролем.

До конца июля рабочая группа соберет предложения от всех заинтересованных сторон. После этого будет выработан окончательный вариант регулирования.

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