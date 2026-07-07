Участок Старо-Невского проспекта открыли после капремонта

Схема движения снова меняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июля дорожники открыли движение на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы - это около километра. Работы на Старо-Невском продолжаются, схема движения снова меняется.

Ближайшие перекрытия коснутся отрезка от улицы Профессора Ивашенцова до площади Александра Невского. Там проезд закроют дважды: с утра 7 июля до 10 июля и с 13 по 14 июля. Кроме того, с полуночи 11 июля до 5 утра 14 июля перекроют участок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского.

- На время ремонта скорректируют маршруты общественного транспорта. Изменения ждут автобусы № 8, 19, 24, 27, 46, 55, 58, 65, 132, 191, 253 и троллейбусы № 1, 14, 16, 22, - сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок». Подробней ознакомиться с маршрутами можно на официальном сайте.

На участке длиной полтора километра заменяют 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Сейчас асфальт уложен уже на 16 тысячах «квадратов». Сверху кладут износостойкую смесь, а на остановках и перед перекрестками - стальную сетку, чтобы покрытие не разрушалось от торможения.

В ремонте участвуют 75 машин. Работы ведет компания «ВАД», контракт оценивается в 200 млн рублей. Дорожники не только меняют асфальт, но и регулируют люки, а ближе к финишу нанесут новую разметку. Закончить всё планируют к 14 июля.

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