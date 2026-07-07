Тело спустили спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС глубокой ночью. Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Турист из Петербурга скончался во время подъема на Эльбрус на высоте 5500 метров. Он вместе с группой из десяти человек покорял вершину 6 июля, сообщили в следственном управлении по Кабардино-Балкарии.

- По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, и он скоропостижно скончался. В группе были гиды, которые сопровождали туристов, но они не смогли помочь туристу, - пояснили следователи. Организована проверка, чтобы установить точную причину смерти.

Спасатели эвакуируют тело альпиниста, погибшего на Эльбрусе Видео: МЧС Кабардино-Балкарии

Информация о случившемся поступила в МЧС от очевидцев. На место выдвинулись 12 спасателей для эвакуации тела. Спуск осложнялся тем, что днем канатные дороги не работали из-за профилактических работ, также мешали погодные условия, поэтому операцию перенесли на вечер.

Тело спустили спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС глубокой ночью. Его доставили на поляну Азау и передали следственной группе. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

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