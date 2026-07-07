Носовая часть в форме клюва для улучшения аэродинамики. Фото: Инфоцентр ВСМ

На заводе «Уральские локомотивы» начали сборку головной части высокоскоростного поезда. Специалисты провели примерку обтекателя - ключевого элемента, который отвечает за аэродинамику и внешний вид состава.

Новый состав сможет разгоняться до 400 км/ч. Фото: Инфоцентр ВСМ

Как рассказали в инфоцентре ВСМ 7 июля, носовой модуль делают из стеклопластика с металлическими вставками. Он не только придает поезду облик, но и снижает шум, уменьшает расход электроэнергии:

- Новый состав сможет разгоняться до 400 км/ч – это в два раза быстрее «Сапсана», который сейчас ходит между Петербургом и Москвой.

Носовой модуль делают из стеклопластика с металлическими вставками. Фото: Инфоцентр ВСМ

Поезд строят на кооперации - задействованы 150 предприятий под руководством компании «Уральские локомотивы». До конца 2026 года планируют собрать все 8 вагонов первого состава. В 2027-м на испытания отправят два поезда - их будут обкатывать на участке от Зеленограда до Твери.

Всего до конца 2028 года на маршруте ВСМ должны запустить 28 электропоездов, к 2030-му их число хотят увеличить до 43.

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