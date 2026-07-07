Петербуржцы зажгли на «Большой Дискотеке Авторадио». Фото: пресс-служба «ГПМ Радио».

4 июля стадион «ВТБ Арена» (Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина) в Москве превратился в эпицентр музыкального драйва: здесь прогремела «Большая Дискотека Авторадио». 30 тысяч зрителей стали частью грандиозного праздника, где каждый трек зажигал, а атмосфера буквально искрила энергией.

Для счастливчиков из Санкт Петербурга минувшая суббота стала по-настоящему особенной. Весь июнь в эфире Авторадио проходил розыгрыш поездки в Москву на концерт. Чтобы выиграть билеты, необходимо было первым дозвониться в эфир и угадать песню, с которой тот или иной артист выступит на «Большой Дискотеке Авторадио».В итоге 20 слушателей вместе со своими вторыми половинками выиграли поездку на главное музыкальное событие лета и отправились в Москву на комфортабельном автобусе. Дорога стала первым этапом праздника — по пути петербуржцы делились эмоциями, подпевали любимым трекам и ещё до начала концерта заряжались атмосферой большого шоу. И когда автобус доставил их к «ВТБ Арене», предвкушение только усилилось: впереди их ждали сцена, огни, любимые артисты и ощущение, что они — часть чего-то по-настоящему масштабного.

На сцене сменяли друг друга звёзды разных поколений. Фото: пресс-служба «ГПМ Радио».

На сцене сменяли друг друга звёзды разных поколений — от легенд эстрады до кумиров молодёжи: Стас Михайлов, Владимир Пресняков, AnnaAsti, Егор Крид, «Дискотека Авария», Валерий Сюткин, Ёлка, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Татьяна Буланова и многие другие подарили зрителям свои главные хиты. Ведущие шоу «Мурзилки Live» — Брагин, Гордеева и Захар — не давали публике ни секунды передышки: их фирменные шутки и живые комментарии поддерживали бешеный ритм вечера и помогали артистам держать зал в тонусе. Особую порцию мурашек подарил сюрприз от группы «Город 312»: на сцену вышла солистка Ая и исполнила хит «Останусь». Кульминацией вечера стало выступление главного хедлайнера — Басты. Под «Медлячок», «Сансару» и «Мою игру» десятки тысяч фонариков на смартфонах зажглись в темноте, превратив трибуны в мерцающее море огней.

- Спасибо каждой звезде на этом небе, — поблагодарил артист зрителей, и эти слова точно отразили настроение зала.

В свою очередь слушатели Авторадио также поделились эмоциями от концерта и поездки: «Спасибо вам за прекрасную поездку, навсегда запомнится», «Спасибо Авторадио, это было круто, сумасшедшая дискотека, просто супер!», «Как здорово, что мне посчастливилось попасть на этот концерт, эмоции переполняют, благодарю всех организаторов!».

Самые яркие фрагменты «Большой Дискотеки Авторадио» уже ждут зрителей в соцсетях и мессенджерах «Авторадио». Подробности о шоу — на сайте радиостанции. Ведь такие эмоции хочется пересматривать и проживать заново!

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