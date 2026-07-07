Бензин в канистрах нужен для садовой техники. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В последние недели одной из главных тем для обсуждения в Ленобласти, как и по всей стране, стал вопрос наличия топлива на АЗС. Однако, вопреки слухам и ажиотажу, ситуация постепенно стабилизируется.

Ситуация с бензином в Ленинградской области на 7 июля 2026 года

Власти Ленинградской области ведут переговоры с нефтяными компаниями о том, чтобы местные жители могли заправлять в металлические канистры до 10 литров топлива для садовой техники. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко на фоне перебоев с топливом на заправках.

- Нужно дать людям возможность заправляться в канистры. В другие тары наливать нельзя – это общее правило, - сообщил пресс-секретарь губернатора Дрозденко Никита Донцов в интервью НТВ.

По данным областной администрации, ситуация постепенно выравнивается. Из 359 АЗС стабильно работают 310, ажиотажный спрос снижается, компании сформировали резервы и налаживают новые логистические каналы.

Цены и наличие топлива на заправках Ленинградской области

На прошлой неделе сетевые заправки фиксировали повышенный спрос - в 2-2,5 раза выше обычного. Из-за этого на некоторых АЗС временно не было топлива. Власти отслеживают цены: на большинстве станций колебания в пределах нескольких процентов, резкий рост заметен только на отдельных несетевых заправках.

По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня цены на бензин выросли на 0,2%. Стоимость АИ-92 составляет 64-65 рублей, АИ-95 - 69-72 рубля, АИ-98 - 97-99 рублей. Средняя цена литра в Ленобласти - 70,5 рубля.

В районах, где были трудности - в Лодейном Поле и Подпорожье - устанавливают контейнерные автоматические заправки. Дефицита топлива в регионе нет, заверил губернатор.

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