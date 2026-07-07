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Общество7 июля 2026 11:07

Гонка на выносливость и битва инженерии: что готовит «1000 км Игора Драйв»

Российский спортпрототип против французского конкурента, суперкары GT3 и звёздные экипажи - вот лишь несколько моментов первой в истории России 8-часовой гонки
Оксана НИКУЛИНА
18 июля в рамках ГАРАЖ ФЕСТ пройдет гонка «1000 км Игора Драйв». В марафоне примут участие лучшие пилоты и команды. Фото предоставлено организатором.

18 июля в рамках ГАРАЖ ФЕСТ пройдет гонка «1000 км Игора Драйв». В марафоне примут участие лучшие пилоты и команды. Фото предоставлено организатором.

18 июля в рамках ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 впервые в истории пройдет гонка «1000 км Игора Драйв». В марафоне планируют принять участие лучшие пилоты и команды, участвовавшие в гонках на выносливость в России, а марафон с точки зрения уровня конкуренции способен стать одним из самых интересных в истории отечественного автоспорта. Среди возможных претендентов на победу в абсолютном зачете не менее десяти экипажей, выступающих на спортпрототипах, а также на суперкарах GT3.

МАТЧ РОССИЯ — ФРАНЦИЯ

Впервые с 2022 года зрители увидят в рамках ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв российские спортпрототипы BR03, созданные BR Engineering. Масса такой машины всего 950 кг, а мощность двигателя V6 3.7 составляет около 480 л. с.

В «1000 км Игора Драйв» планирует принять участие один BR03, управлять которым сможет по-настоящему звездный экипаж: Виталий Петров, первый россиянин в «Формуле-1», обладатель подиума Гран-при Австралии и двух подиумов в Ле-Мане; Сергей Сироткин, экс-пилот «Формулы-1» и победитель гонок в «Формуле GP2»; Александр Смоляр, победитель гонок в «Формуле-3» и фиджитал-гонок в рамках автоспортивной программы «Игр будущего».

Одной из главных интриг гонки станет противостояние российского автомобиля и его французского конкурента Ligier JS P325 — это новейшая версия прототипа класса LMP3, которая дебютировала на мировых гоночных трассах в 2025 году. Машина оснащена мотором Toyota V6 3.5 с двумя турбинами. Масса французского автомобиля — 950 кг, а мощность достигает 477 сил.

Машину поведет в бой экипаж команды Team Garis, в который войдут пилоты-любители с большим международным опытом выступлений Константин Захаревский и Станислав Сидорук, а также Константин Терещенко, чемпион испанской «Формулы-4» и серебряный призер престижной серии GTW orld Series Europe.

СРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ

Борьбу прототипам навяжут суперкары класса GT3. Это заводские гоночные машины, построенные специально для участия в гонках на выносливость по всему миру. Такие машины выступают в 24-часовых гонках в Ле-Мане, Спа-Франкоршам, Дайтоне, Нюрбургринге и Дубае. Двигатели этих автомобилей развивают 580–600 лошадиных сил, а масса машин достигает 1200–1300 кг. Таким образом они тяжелее, но мощнее прототипов.

В отличие от прототипов они оснащены электронными помощниками: антипробуксовочной системой и АБС. Это помогает пилотам-любителям не допускать ошибок, а профессионалам — выжимать из техники максимум.

В гонке «1000 км Игора Драйв» ожидается не менее семи суперкаров GT3: три Mercedes-AMG GT3 команд Best Tripby Capital RT, YadroMotorsport и Time 4Race, три Lamborghini Huracan GT3 команд «ИСКРА Мотоспорт» и Spora GT, а также одна Audi R8 GT3 коллектива Vracing.

Среди пилотов много звезд с мировыми именами. Так, в экипаже Best Tripby Capital RT,команды — победительницы престижной гонки Gulf 12 Hours в 2025 году, выступает Михаил Алешин, чемпион Мировой серии Renault, призер 24 часов Ле-Мана и этапов серии «Индикар». Yadro Motorsport представляют Виктор Шайтар, победитель 24 часов Ле-Мана в классе GTE и чемпион мира по гонкам на выносливость, и Сергей Столяров, призер 24 часов Дубая. А за рулем машины Time4 Race поедут Алексей Несов, призер 24 часов Спа, и Максим Кизилов, призер 24 часов Барселоны.

За рулем Audi поедут Александр Вартанян, серебряный призер испанской «Формулы-4», и многократный призер, в том числе гонок на выносливость в классе LMP3 Lemans Cup, Кирилл Смаль.

В одном из экипажей команды «ИСКРА Мотоспорт» вместе со своим учеником Сергеем Валуйских поедет легенда отечественного автоспорта, чемпион России Борис Шульмейстер.

Другой экипаж составляют любители Андрей Солуковцев и Давид Погосян, но, несмотря на то что оба не являются профессионалами, на счету пилотов победы и подиумы в своем классе в 24 часа Дубая и 24 часа Барселоны, 12 часов Поль-Рикара, а Андрей также завоевывал серебро в Еврокубке GT4 по итогам сезона.

Не менее напряженная борьба развернется в классах GT4 и TCR, где среди участников немало чемпионов России, обладателей Кубка страны и призеров национальных соревнований.

Гостей фестиваля ждет насыщенная спортивная программа. Фото предоставлено организатором.

Гостей фестиваля ждет насыщенная спортивная программа. Фото предоставлено организатором.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Помимо марафона «1000 км Игора Драйв», гостей фестиваля ждет насыщенная спортивная программа. В воскресенье, 19 июля, на шоссейно-кольцевой трассе пройдут спринтерские гонки третьего этапа Кубка GT.

В паддоке Ралли Мото Центра состоится четвертый этап открытого чемпионата RDS OPEN. В субботу дрифтеров ждут квалификационные попытки, а в воскресенье — заезды на выбывание.

Новинкой фестиваля станут заезды «Медиа Гонок 2026» — совместного проекта автодрома «Игора Драйв» и соцсети ВКонтакте, в котором примут участие известные блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss. Участники «Медиа Гонок» сразятся в трех дисциплинах автоспорта: дрифте, дрэг-рейсинге и заездах на болидах «Формулы-4».

В рамках музыкальной программы ГАРАЖ Фест Игора Драйв 2026 на сцену выйдут звезды российской музыкальной индустрии. В субботу, 18 июля, выступит Полина Гагарина, которая исполнит свои главные хиты и новые композиции.

В воскресенье зрители увидят выступление сразу двух артистов — Вани Дмитриенко, одного из главных голосов молодого поколения, и группы «Комната культуры», молодого бард-рок-коллектива, стремительно вошедшего в число самых прослушиваемых артистов страны.

Помимо этого, гостей ГАРАЖ ФестИгора Драйв 2026 ждут разнообразные развлечения: секция «Автокультура» с выставкой редких и классических машин, лекторием, автодефиле и парадом; выставка и шоу-заезды сверхмощных дрэгстеров и прототипов от RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу; экскурсии в боксы команд; зоны активностей от партнеров; несколько фудкортов с разнообразной кухней; яркие фотозоны и зоны отдыха для всей семьи. С Почты ГАРАЖ ФЕСТ, совместного проекта «Игора Драйв» и Почты России, гости и участники фестиваля смогут отправить уникальные лимитированные открытки. Специально для юбилейного фестиваля организаторы выпустили новый эпизод комикса о приключениях маскота автодрома рыси Сида. Автор комикса художник Михаил Васильев для самых юных гостей фестиваля проведет мастер-классы по рисованию супергероев!

Фестиваль состоится 18 и 19 июля. Билеты еще в продаже на официальном сайте. Дети до 6 лет включительно проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

Реклама. ООО «Игора Драйв». ИНН: 7801321150. erid: 2W5zFH7mm3X