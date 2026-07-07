Гонка на выносливость и битва инженерии: что готовит «1000 км Игора Драйв»

18 июля в рамках ГАРАЖ ФЕСТ пройдет гонка «1000 км Игора Драйв». В марафоне примут участие лучшие пилоты и команды. Фото предоставлено организатором.

18 июля в рамках ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 впервые в истории пройдет гонка «1000 км Игора Драйв». В марафоне планируют принять участие лучшие пилоты и команды, участвовавшие в гонках на выносливость в России, а марафон с точки зрения уровня конкуренции способен стать одним из самых интересных в истории отечественного автоспорта. Среди возможных претендентов на победу в абсолютном зачете не менее десяти экипажей, выступающих на спортпрототипах, а также на суперкарах GT3.

МАТЧ РОССИЯ — ФРАНЦИЯ

Впервые с 2022 года зрители увидят в рамках ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв российские спортпрототипы BR03, созданные BR Engineering. Масса такой машины всего 950 кг, а мощность двигателя V6 3.7 составляет около 480 л. с.

В «1000 км Игора Драйв» планирует принять участие один BR03, управлять которым сможет по-настоящему звездный экипаж: Виталий Петров, первый россиянин в «Формуле-1», обладатель подиума Гран-при Австралии и двух подиумов в Ле-Мане; Сергей Сироткин, экс-пилот «Формулы-1» и победитель гонок в «Формуле GP2»; Александр Смоляр, победитель гонок в «Формуле-3» и фиджитал-гонок в рамках автоспортивной программы «Игр будущего».

Одной из главных интриг гонки станет противостояние российского автомобиля и его французского конкурента Ligier JS P325 — это новейшая версия прототипа класса LMP3, которая дебютировала на мировых гоночных трассах в 2025 году. Машина оснащена мотором Toyota V6 3.5 с двумя турбинами. Масса французского автомобиля — 950 кг, а мощность достигает 477 сил.

Машину поведет в бой экипаж команды Team Garis, в который войдут пилоты-любители с большим международным опытом выступлений Константин Захаревский и Станислав Сидорук, а также Константин Терещенко, чемпион испанской «Формулы-4» и серебряный призер престижной серии GTW orld Series Europe.

СРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ

Борьбу прототипам навяжут суперкары класса GT3. Это заводские гоночные машины, построенные специально для участия в гонках на выносливость по всему миру. Такие машины выступают в 24-часовых гонках в Ле-Мане, Спа-Франкоршам, Дайтоне, Нюрбургринге и Дубае. Двигатели этих автомобилей развивают 580–600 лошадиных сил, а масса машин достигает 1200–1300 кг. Таким образом они тяжелее, но мощнее прототипов.

В отличие от прототипов они оснащены электронными помощниками: антипробуксовочной системой и АБС. Это помогает пилотам-любителям не допускать ошибок, а профессионалам — выжимать из техники максимум.

В гонке «1000 км Игора Драйв» ожидается не менее семи суперкаров GT3: три Mercedes-AMG GT3 команд Best Tripby Capital RT, YadroMotorsport и Time 4Race, три Lamborghini Huracan GT3 команд «ИСКРА Мотоспорт» и Spora GT, а также одна Audi R8 GT3 коллектива Vracing.

Среди пилотов много звезд с мировыми именами. Так, в экипаже Best Tripby Capital RT,команды — победительницы престижной гонки Gulf 12 Hours в 2025 году, выступает Михаил Алешин, чемпион Мировой серии Renault, призер 24 часов Ле-Мана и этапов серии «Индикар». Yadro Motorsport представляют Виктор Шайтар, победитель 24 часов Ле-Мана в классе GTE и чемпион мира по гонкам на выносливость, и Сергей Столяров, призер 24 часов Дубая. А за рулем машины Time4 Race поедут Алексей Несов, призер 24 часов Спа, и Максим Кизилов, призер 24 часов Барселоны.

За рулем Audi поедут Александр Вартанян, серебряный призер испанской «Формулы-4», и многократный призер, в том числе гонок на выносливость в классе LMP3 Lemans Cup, Кирилл Смаль.

В одном из экипажей команды «ИСКРА Мотоспорт» вместе со своим учеником Сергеем Валуйских поедет легенда отечественного автоспорта, чемпион России Борис Шульмейстер.

Другой экипаж составляют любители Андрей Солуковцев и Давид Погосян, но, несмотря на то что оба не являются профессионалами, на счету пилотов победы и подиумы в своем классе в 24 часа Дубая и 24 часа Барселоны, 12 часов Поль-Рикара, а Андрей также завоевывал серебро в Еврокубке GT4 по итогам сезона.

Не менее напряженная борьба развернется в классах GT4 и TCR, где среди участников немало чемпионов России, обладателей Кубка страны и призеров национальных соревнований.

Гостей фестиваля ждет насыщенная спортивная программа. Фото предоставлено организатором.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Помимо марафона «1000 км Игора Драйв», гостей фестиваля ждет насыщенная спортивная программа. В воскресенье, 19 июля, на шоссейно-кольцевой трассе пройдут спринтерские гонки третьего этапа Кубка GT.

В паддоке Ралли Мото Центра состоится четвертый этап открытого чемпионата RDS OPEN. В субботу дрифтеров ждут квалификационные попытки, а в воскресенье — заезды на выбывание.

Новинкой фестиваля станут заезды «Медиа Гонок 2026» — совместного проекта автодрома «Игора Драйв» и соцсети ВКонтакте, в котором примут участие известные блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss. Участники «Медиа Гонок» сразятся в трех дисциплинах автоспорта: дрифте, дрэг-рейсинге и заездах на болидах «Формулы-4».

В рамках музыкальной программы ГАРАЖ Фест Игора Драйв 2026 на сцену выйдут звезды российской музыкальной индустрии. В субботу, 18 июля, выступит Полина Гагарина, которая исполнит свои главные хиты и новые композиции.

В воскресенье зрители увидят выступление сразу двух артистов — Вани Дмитриенко, одного из главных голосов молодого поколения, и группы «Комната культуры», молодого бард-рок-коллектива, стремительно вошедшего в число самых прослушиваемых артистов страны.

Помимо этого, гостей ГАРАЖ ФестИгора Драйв 2026 ждут разнообразные развлечения: секция «Автокультура» с выставкой редких и классических машин, лекторием, автодефиле и парадом; выставка и шоу-заезды сверхмощных дрэгстеров и прототипов от RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу; экскурсии в боксы команд; зоны активностей от партнеров; несколько фудкортов с разнообразной кухней; яркие фотозоны и зоны отдыха для всей семьи. С Почты ГАРАЖ ФЕСТ, совместного проекта «Игора Драйв» и Почты России, гости и участники фестиваля смогут отправить уникальные лимитированные открытки. Специально для юбилейного фестиваля организаторы выпустили новый эпизод комикса о приключениях маскота автодрома рыси Сида. Автор комикса художник Михаил Васильев для самых юных гостей фестиваля проведет мастер-классы по рисованию супергероев!

Фестиваль состоится 18 и 19 июля. Билеты еще в продаже на официальном сайте. Дети до 6 лет включительно проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

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