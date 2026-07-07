Как только она обнаружила убежище, сразу спряталась там. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградский зоопарк приехала самка амурского тигра по имени Агафья. Хищницу доставили из Центра воспроизводства редких видов животных - это подразделение Московского зоопарка. Переезд состоялся в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра.

- Агафья еще совсем юная - ей всего два года. Она сильная, любознательная и очень игривая, с отличным аппетитом. При этом характер у тигрицы непростой: на публике она стеснительная и предпочитает держаться в тени, но наедине становится доверчивой и любопытной, как ребенок, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Новую тигрицу поселили в Ленинградском зоопарке Видео: Ленинградский зоопарк

К приезду новой обитательницы в зоопарке обновили комплекс вольеров, чтобы ей было комфортно. Тигрица спокойно перенесла дорогу, самостоятельно вышла из переноски и сразу принялась изучать новые владения. Правда, как только она обнаружила убежище, сразу спряталась там.

Каждый переезд для животного - большой стресс. Новые запахи, звуки, пространство, незнакомые люди. Сотрудники зоопарка надеются, что Агафья быстро привыкнет и будет чувствовать себя здесь спокойно и безопасно.

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