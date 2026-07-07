На севере Петербурга при поддержке Сбера появится производственно-складской комплекс. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Планируется, что кластер поможет компании «Эндо Старс» нарастить производственные мощности. Напомним, что основной профиль организации – изготовление российских эндоскопических медизделий.

Комплекс общей площадью около 5 тысяч кв. м. объединит производственные участки, подразделения контроля качества, сервисного обслуживания, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также складскую инфраструктуру. Строительство планируют завершить к IV кварталу 2027 года.

Вадим Самарец, генеральный директор ООО «Эндо Старс»:

«Мы последовательно инвестируем в создание современной производственной базы в Санкт-Петербурге, расширяем номенклатуру выпускаемой продукции и наращиваем компетенции в области разработки медицинских технологий.

Новый производственный комплекс позволит увеличить мощности предприятия, ускорить вывод на рынок новых изделий и укрепить позиции отечественного производителя медицинской техники и расходных материалов для эндоскопии. Особую значимость проект приобретает в контексте задач технологического суверенитета Российской Федерации и развития высокотехнологичной промышленности».

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