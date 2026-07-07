Знак зодиака и тайна сиреневой шерсти. Создатели Лунтика в честь его 20-летия раскрыли секреты личной жизни инопланетянина

Автором Лунтика была Дарина Шмидт. Фото: телекомпания СТВ

Двадцать лет назад на экранах появился странный сиреневый малыш с четырьмя ушками, который первым делом заявил: «Я родился». Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что этот герой станет одним из самых узнаваемых персонажей отечественной анимации. 1 сентября 2006 года первая серия «Лунный гость» вышла в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». За два десятилетия выросло уже целое поколение зрителей, а теперь Лунтика своим детям включают те, кто когда-то сам смотрел сериал после детского сада.

За это время вышло уже 572 серии основного сериала, а история о добром госте с Луны давно превратилась в одну из самых успешных российских анимационных франшиз.

В этом году у героя двойной повод для праздника. Лунтику исполняется 20 лет, а 27 августа в прокат выйдет второй полнометражный мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны».

Корреспондент «КП-Петербург» побывал на студии анимационного кино «Мельница», где завершается работа над картиной, и поговорил с создателями вселенной. Проект создается анимационной студией совместно с кинокомпанией СТВ и телеканалом «Россия».

В этом году Лунтику исполняется 20 лет. Фото: телекомпания СТВ

«У ЛУНТИКА НАКОНЕЦ ПОЯВИТСЯ ПАПА»

Дарину Шмидт невозможно потерять среди гостей студии «Мельница». Ярко-розовый пиджак, широкая улыбка, на лацкане - необычная брошь, на маленьком кадры с Лунтиком. Кажется, сиреневый малыш сопровождает свою создательницу буквально повсюду.

- Я вообще люблю сиреневые, розовые оттенки, - смеется режиссер.

После разговора Дарина с удовольствием позирует фотографам рядом с большой фигурой Лунтика, обнимает его, поправляет ушки и улыбается так, будто встречает старого друга. Хотя, наверное, так оно и есть. За двадцать лет Лунтик стал для нее почти членом семьи.

- Он у меня прямо в сердце, - признается режиссер.

Во втором полнометражном фильме создатели решили ответить на вопросы, которые зрители задавали все эти годы.

- Нас постоянно спрашивали: откуда Лунтик? Есть ли у него папа? Почему Вупсень и Пупсень никак не становятся бабочками? Во втором фильме мы дадим ответы на все эти вопросы. А самое главное - у Лунтика наконец появится полная семья, - рассказывает мама «Лунтика» Дарина Шмидт.

Сейчас готовится к прокату второй полнометражный мультфильм. Фото: телекомпания СТВ

По сюжету Лунтик вместе с друзьями отправится на обратную сторону Луны, где встретит таких же Лунтиков, сделает важные открытия о себе и окружающем мире и пройдет через множество испытаний, которые проверят его смелость и дружбу. Зрителей ждет совершенно новый мир, незнакомые жители Луны и даже новые злодеи.

Новый фильм выходит после громкого успеха картины «Лунтик. Возвращение домой». Полнометражный мультфильм Константина Бронзита в 2024 году собрал в прокате более 500 миллионов рублей, стал самым кассовым анимационным фильмом года в России и был удостоен премии «Ника». В первый день проката картина собрала более 21 миллиона рублей, показав лучший старт среди анимационных релизов официального российского проката 2024 года, а уже через 19 дней ее посмотрели свыше миллиона зрителей.

Несмотря на двадцатилетний юбилей, сам Лунтик взрослеть не собирается. Это для нас прошло два десятка лет, а для него всего лишь год с момента, как он приземлился на Землю.

- Он развивается, становится мудрее, получает жизненный опыт, но остается ребенком. Думаю, многие зрители расстроились бы, если бы он вдруг вырос. В этом же и смысл героя. Посмотрите хотя бы на «Симпсонов», они тоже не взрослеют, - улыбается режиссер.

По словам Дарины, Лунтик с самого начала задумывался как «идеальный ребенок». Он всегда поступает правильно, и именно поэтому за ним хочется идти. Создатели уверены: секрет популярности мультфильма вовсе не в смешных персонажах.

- Мы никогда не относились к детям свысока. Не сюсюкались, не делали мир, где только «мир, дружба, жвачка». У наших героев есть настоящие проблемы, которые для ребенка действительно серьезны. И они переживают их искренне. Думаю, именно поэтому Лунтика любят уже двадцать лет, - говорит Шмидт.

За два десятка лет поменялась анимация мультфильма. Фото: телекомпания СТВ

ТАЙНЫ ЗНАКА ЗОДИАКА ЛУНТИКА

Не менее любопытной оказалась история появления самого Лунтика. Перед художником стояла, казалось бы, простая задача - придумать милого инопланетянина.

- Я понимала, каким должен быть симпатичный персонаж: большая голова, большие глаза, каплевидное тело. Но хотелось сделать его именно инопланетным. Один глаз - банально. Три руки или три ноги выглядели бы странно. И вдруг появилась идея четырех ушек. Тогда все сложилось. Это и узнаваемый силуэт, и отражение характера, ведь Лунтик умеет слушать других. Я даже говорю: приделайте четыре ушка хоть камню - все сразу скажут: «Это Лунтик», - улыбается режиссер.

Даже сиреневый цвет появился не случайно. Во-первых, он напоминает о Луне, во-вторых, такого оттенка почти не встретишь в природе, а еще Лунтика отлично видно среди зеленой травы, где проходит большая часть его приключений.

За двадцать лет изменилась и сама анимация. Если первые серии были нарисованы в 2D, то полнометражные фильмы создаются уже в современной трехмерной графике. И здесь как раз скрывается ответ на вопрос, почему в полнометражных фильмах Лунтик вдруг стал пушистым. Оказывается, никакой магии.

- Он всегда был с пушком. Просто в рисованной версии это почти незаметно. Когда мы перешли в 3D, появилась возможность показать шерстку более реалистично. Мне кажется, от этого он стал только милее, - говорит режиссер.

За эти годы поклонники успели придумать герою сотни биографий. Но одна неожиданная деталь выяснилась совсем недавно. Это его знак зодиака. Ведь многие думали, что персонаж сентябрьская дева.

- Мы подняли архивы и посмотрели, какого числа сделали сцену, где Лунтик произносит свою знаменитую фразу «Я родился». Оказалось - 12 апреля, в День космонавтики. Получается, если верить этому, Лунтик - Овен, - смеется Дарина.

ПОЧЕМУ НЕЙРОСЕТИ НЕ РИСУЮТ ЛУНТИКА

Сегодня над новым полнометражным фильмом трудятся больше ста человек. Производство заняло чуть больше года, а современные технологии позволяют буквально строить целые виртуальные миры. Но искусственному интеллекту на студии пока не слишком доверяют.

- Мы почти не используем нейросети. Они делают слишком стеклянную картинку. Когда мультфильм создают художники, зритель это чувствует, - объясняет руководитель проектов студии «Мельница» Елена Кобзарь.

Голос Лунтику с самого начала подарила Екатерина Гороховская. Также в разные годы героев мультсериала озвучивали Михаил Черняк и Елена Шульман.

Кстати, пока журналисты расспрашивали создателей о будущем Лунтика, Дарина Шмидт неожиданно призналась:

- Сегодня утром поймала себя на мысли, что, кажется, уже придумала идею для третьего полнометражного фильма.

Похоже, история самого доброго жителя Луны еще очень далека от финала.

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