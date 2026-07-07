В День семьи, любви и верности петербуржцев ждет бесплатный семейный квест

В День семьи, любви и верности нужно провести время с самыми близкими. Фото предоставлено организатором.

В День семьи, любви и верности для петербургских семей приготовили увлекательные семейные квесты «В поисках света» в «Футурион Эмоушенс». Гостей ждёт иммерсивное путешествие по семи мультимедийным залам с играми и викторинами. Гостей ждёт увлекательное путешествие по семи мультимедийным залам, где технологии переплетаются с искусством. Светящиеся деревья и трава из оптоволокна, трёхметровая мультимедийная сфера, световой тоннель и другие инновационные инсталляции помогут участникам почувствовать себя исследователями арт-вселенной. Квест объединяет взрослых и детей: вместе они будут искать подсказки, разгадывать загадки и создавать изображения, которые в реальном времени появятся в экспозиции.

- Мы продумали интерактивы и задания, которые интересны и детям, и взрослым. Они способствуют изучению новых технологий, развитию креативного мышления и сплочению участников. Мы уходим от стандартных детских квестов и помогаем получить всем членам семьи новый эмоциональный опыт от совместного отдыха в пространстве будущего, — рассказал основатель фиджитал арт-пространства Футурион Эмоушенс Иван Швайков.

8 июля, в День семьи, любви и верности взрослые с детьми смогут бесплатно посетить первые сеансы в 11:20, 13:20 и 15:20. Длительность квеста 50 минут. Для участия необходима предварительная регистрация.