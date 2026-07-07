В Петербург поставят 86 новых белорусских троллейбусов за 3,2 млрд рублей

Договор о поставке транспорта заключили 4 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минский автомобильный завод (МАЗ) и компания «Росагролизинг» заключили соглашение о поставке 86 новых троллейбусов в Петербург. Об этом сообщил генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов. Поставка троллейбусов будет осуществляться в рамках лизинговой программы и продлится до 2030 года. «Росагролизинг» поставит современные троллейбусы, произведенные Минским автозаводом, для «Горэлектротранса» Петербурга.

- Мы продолжим сотрудничество с белорусскими партнерами и будем участвовать в проектах, направленных на обновление техники в различных секторах экономики, - рассказал Косов.

Соглашение было подписано Павлом Косовым и генеральным директором МАЗ Валерием Иванковичем при участии министра промышленности Республики Беларусь Андрея Кузнецова.

Кстати, общая стоимость троллейбусов превышает 3,2 миллиарда рублей. Договор о поставке транспорта был заключен 4 июля, и его исполнение запланировано до 31 января 2030 года. Заказчиком выступает Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс». Об этом стало известно на сайте госзакупок.

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