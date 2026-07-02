В Петербурге заключили контракт на проектирование нового участка на фиолетовой ветке метро

После станции «Комендантский проспект» появится станция «Шуваловский проспект». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге продолжаются работы по развитию метрополитена. Губернатор города Александр Беглов сообщил о планах строительства нового участка Фрунзенско-Приморской («фиолетовой») линии в Приморском районе. По словам Беглова, уже заключен контракт на проектирование нового участка метро. Также власти утвердили соответствующую градостроительную документацию.

- После станции «Комендантский проспект» появится станция «Шуваловский проспект», где предусмотрена пересадка на «Каменку» третьей, «зеленой» линии. За этими станциями появятся еще две на «фиолетовой» ветке. Одна из них будет называться «Магистраль №31», другая - «Коломяжская», с одноименным депо, - рассказал губернатор в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Тоннели для этих станций проложит двухпутный щит «Надежда» после технического обслуживания, которое завершится после работы на Невско-Василеостровской линии.

Напомним, щит «Надежда», произведенный в Германии, был восстановлен петербургскими инженерами и рабочими без участия завода-изготовителя. На «зеленой» линии он работал без нареканий. На данный момент на тоннелях, проложенных этим щитом, возводятся станции «Богатырская» и «Каменка». Вскоре «Надежда» начнет работу в демонтажном котловане для прокладки нового участка.

Кроме того, Беглов сообщил об утверждении градостроительной документации на участке Лахтинско-Правобережной линии от действующей станции «Горный институт» до перспективной станции «Морской фасад». В этом году будет подготовлен отдельный раздел документации на тоннель между ними.

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