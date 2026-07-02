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Петербургская стройка2 июля 2026 20:50

Щит «Аврора» приступит к строительству станции метро «Броневая» до конца 2026 года

Горнопроходческий комплекс «Аврора» начнет работу над строительством коричневой ветки метро
Маргарита СУРИНА
Щит «Аврора» ранее использовался при строительстве станций «Обводный канал».

Щит «Аврора» ранее использовался при строительстве станций «Обводный канал».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца 2026 года горнопроходческий комплекс «Аврора» начнет работу над строительством новых станций Красносельско-Калининской линии («коричневой» ветки) в Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» телеканала «78».

- «Аврора» разработана для работы в сложных городских грунтах. Ее масса составляет 690 тонн, а длина - 33 метра. Комплекс позволяет строить тоннели без ущерба для исторической застройки, что особенно важно для центра Петербурга, - рассказал Александр Беглов.

Щит «Аврора» ранее использовался при строительстве станций «Обводный канал», «Адмиралтейская», «Спасская» и наклонного хода станции «Горный институт».

После технических трудностей «Аврора», произведенная в Германии, успешно прошла ремонт. Завершены работы по ремонту гидравлических насосов и моторов, готовятся к установке новые детали.

Первой станцией, на которой «Аврора» начнет строительство наклонного хода, станет «Броневая».

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