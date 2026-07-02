Щит «Аврора» приступит к строительству станции метро «Броневая» до конца 2026 года

Щит «Аврора» ранее использовался при строительстве станций «Обводный канал». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца 2026 года горнопроходческий комплекс «Аврора» начнет работу над строительством новых станций Красносельско-Калининской линии («коричневой» ветки) в Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» телеканала «78».

- «Аврора» разработана для работы в сложных городских грунтах. Ее масса составляет 690 тонн, а длина - 33 метра. Комплекс позволяет строить тоннели без ущерба для исторической застройки, что особенно важно для центра Петербурга, - рассказал Александр Беглов.

Щит «Аврора» ранее использовался при строительстве станций «Обводный канал», «Адмиралтейская», «Спасская» и наклонного хода станции «Горный институт».

После технических трудностей «Аврора», произведенная в Германии, успешно прошла ремонт. Завершены работы по ремонту гидравлических насосов и моторов, готовятся к установке новые детали.

Первой станцией, на которой «Аврора» начнет строительство наклонного хода, станет «Броневая».

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