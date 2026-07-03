Кратковременные дожди придут в Петербург к вечеру: Синоптик Леус о погоде на 3 июля

Воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

3 июля начало дня в Петербурге пройдет под влиянием небольшого гребня антициклона. Ближе к вечеру на регион начнет воздействовать циклон с запада. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Погода ожидается облачная с прояснениями, кратковременные дожди пройдут во второй половине дня, - написал синоптик в своем telegram-канале.

Воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов. В Ленинградской области температура составит +18…+23 градуса. Ветер юго-восточный, его скорость - от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу ожидаются временные дожди, днем местами возможны грозы. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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