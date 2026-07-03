Более 90 тысяч человек получили молодежные СберКарты в СЗФО с начала года. Фото: pexels.com.

Ко Дню молодежи аналитики Сбера подвели итоги первых месяцев 2026 года. С января по июнь 2026 года молодёжной СберКартой обзавелись 91 тыс .жителей Северо-Западного федерального округа в возрасте от 14 до 24 лет.

Больше всего новых держателей карты появилось в Санкт-Петербурге — почти 37 тыс. человек. В Ленинградской области карту оформили почти 13 тыс. молодых людей, в Вологодской — 7,6 тыс.

Молодежная СберКарта даёт больше, чем просто возможность платить за покупки. Для подростка или студента это первый шаг к финансовой самостоятельности. Карта помогает научиться управлять деньгами: видеть, на что уходят средства, откладывать на нужные вещи, не тратить лишнего. Все операции отображаются в мобильном приложении СберБанк Онлайн — понятно и наглядно.

Специально для молодых людей Сбер подготовил стильные дизайны карты на выбор, а также скидки и бонусы от партнёров проекта. Возможность выбирать категории кешбэка превращает карту в персонализированный инструмент, который подстраивается под образ жизни: походы в кафе или кино, подписки на музыку или оплата проезда — всё в одной карте и с выгодой.

Оформить молодёжную СберКарту можно с 14 лет в мобильном приложении или в офисе банка. Для этого понадобятся только паспорт и СНИЛС.

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