Комитет для защиты от беспилотников создадут в Ленобласти

Новый орган займется координацией защиты жителей и предприятий от беспилотных угроз. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил выделить из Комитета правопорядка отдельную структуру. Будет создан самостоятельный Комитет с функциями гражданской обороны и безопасности. Штатную численность при этом не увеличат.

Новый орган займется координацией защиты жителей и предприятий от беспилотных угроз. В его задачи войдет поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцированных на территории области, и помощь ленинградским бойцам в зоне СВО.

- В регионе уже сформировали мобильные огневые группы и помогают 6-й армии ПВО техникой. Однако ситуация требует создания профильной структуры, которая будет работать системно и ежедневно, - пояснил губернатор.

Дрозденко подчеркнул, что безопасность ленинградцев остается абсолютным приоритетом. Те, кто хочет защищать небо над регионом, могут вступить в мобильную огневую группу.

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