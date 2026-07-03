Пятый корпус в Апраксином дворе скоро приведут в порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апраксином дворе – перестройка. Параллельно реконструируют сразу несколько объектов культурного наследия: в корпусах 37 и 38 после восстановления исторического облика сделают торговые ряды, а в корпусе №5 - еще и мини-отель. Подробности по последнему рассказали в Комитете по инвестициям Петербурга.

- На сегодняшний день в корпусе №5 выполнены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов, устройству перекрытий и лестниц. Продолжается устройство кровли и ремонт кирпичной кладки. В части фасадов выполнена расчистка, производится реставрации штукатурной отделки, - уточнили «КП-Петербург» в комитете.

На месте все в строительных лесах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более того, во время расчистки фасадов раскрыли ранее заложенные исторические оконные проемы.

- В столярных мастерских сейчас занимаются реставрацией деревянных оконных заполнений с воссозданием утраченных элементов по образцам. Это все по информации инвестора - группы компаний холдинга «Питер», - добавили в профильном комитете.

Идет реставрация окон из дерева. Фото: vk.com/cominvestspb

Согласно планировочным решениям, в подвале, на первом и втором этажах будут располагаться складские и торговые помещения, на третьем и четвертом - номера мини-отеля. Но сейчас все эти перспективы скрыты от любопытных глаз за зеленой строительной сеткой, убедился «КП-Петербург».

При этом еще осенью 2025 года, на информационном щите объекта стояла дата окончания работ - май 2026 года (начало – сентябрь 2025). Сейчас новые сроки: до 1 апреля 2027-го. На момент выхода публикации редакции не удалось получить комментарий от инвестора, но в Комитете по инвестициям уточнили:

- Все выполняется в соответствии с разрешением на строительство. На этом объекте он как раз до 1 апреля следующего года.

Добавим, что восстановление и приспособление корпусов 37 и 38 под торговый комплекс тот же инвестор планирует завершить в июне 2027 года.

ЦИФРЫ

Всего на территории Апраксина двора 68 зданий, из которых 51 - объект культурного наследия.

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