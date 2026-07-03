Роман Костомаров выступил амбассадором благотворительной акции на фестивале "Белые ночи" в Петербурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На «Газпром Арене» в Петербурге благотворительная программа ДоброFON развернула спортивный городок в рамках марафона «Белые ночи». Главный аттракцион – интерактивная беговая дорожка, где каждый метр конвертировался в реальные деньги для фонда «Важные люди», помогающего детям с нервно-мышечными заболеваниями. Среди амбассадоров – олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина. Пока остальные нарезали круги, известный фигурист ответил на вопросы «КП-Петербург». Первым делом – о том, что волнует всех болельщиков: увидим ли мы Костомарова в новых шоу и как сейчас складываются отношения со спортом.

– Тренируемся, насколько это возможно. Не всегда получается. Но тренировки, упражнения, занятия спортом - это неотъемлемая часть жизни любого спортсмена. С самого детства в спорте и пока мы не помрем, мы будем заниматься, – рассказал фигурист. - Но прямо сейчас на катке я не тренируюсь. В следующем году мне исполнится 50 лет, и, вероятно, будет организовано какое-то шоу, и я, естественно, буду принимать в нем участие. Придется потренироваться.

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной. Фото: Дарья ЧАУС.

По поводу того, изменилось ли восприятие технических элементов – тех самых, что раньше щелкал как семечки, – Костомаров высказался с профессиональной прямотой:

– Все элементы технически сложнее стали. Просто держать баланс на льду тяжело. Но поскольку я профессиональный спортсмен, я нащупал эту точку, – поделился Роман.

Пара охотно фотографировалась с гостями фестиваля. Фото: Дарья ЧАУС.

Не обошли стороной и хайповую тему – нашествие блогеров и тиктокеров в ледовые шоу. Оксана Домнина заметила, что «раньше были только звезды театра, кино, певцы». А Костомаров добавил, что отделаться от них не получится в силу их популярности:

– Что тут поделать, если они востребованы. Вся молодежь любит блоги, TikTok. Если есть популярность и люди хотят попробовать себя в чем-то новом – почему нет? Не все, конечно, но те, у кого есть желание реально сделать что-то новое.

На встречу с фигуристами пришли их фанаты. Фото: Дарья ЧАУС.

Помимо звездной пары, гостей марафона заряжали энергией амбассадоры проекта – Станислава Константинова, Анастасия Скопцова и Анастасия Тукмачева.

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