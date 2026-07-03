Средняя зарплата в Петербурге за апрель превысила 128 тысяч рублей

Средняя заработная плата петербуржцев варьируется в зависимости от отрасли. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В апреле 2026 года средняя номинальная заработная плата в Петербурге составила 128 509 рублей. Такие данные предоставил Петростат. Реальная зарплата, скорректированная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2026 года достигла 95,8 процента от уровня марта 2026 года и 103,8 процента от уровня апреля 2025 года.

- Реальная покупательная способность заработной платы немного снизилась по сравнению с мартом, но выросла по сравнению с апрелем прошлого года, - отметили в Петростате.

Средняя зарплата варьируется в зависимости от отрасли. Например, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата составила 92 196 рублей, в добыче полезных ископаемых - 302 718 рублей, в обрабатывающих производствах - 138 062 рубля, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха - 147 936 рублей и в строительстве - 102 151 рубль.

Другие отрасли также показали различные уровни средних зарплат. Также в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и мотоциклов средняя зарплата составила 113 161 рубль, а в деятельности воздушного и космического транспорта - 231 864 рубля.

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