«Новые люди» выдвинули кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Возглавит общегородскую часть списка депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. Также в неё вошли действующий депутат заксобрания Ольга Герасина; заместитель генерального директора «НГ-Энерго» Артём Николаев; директор некоммерческой организации «Развитие ракеточных видов спорта» Алексей Кузнецов и руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Анастасия Васильева.

- На эти выборы мы идём большой и сильной командой. В неё вошли как люди с большим управленческим опытом, так и те, для кого эта кампания станет первой. Но всех объединяет одно: за каждым стоит реальная работа, успешные предпринимательские, общественные и культурные проекты. Для нас важно, чтобы Петербург представляли не случайные люди, а те, кто знает и любит наш город, — подчеркнул руководитель избирательного штаба партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Дмитрий Панов.

В качестве примера он привёл Артёма Николаева, который много лет посвятил развитию инфраструктурных проектов в качестве помощника депутата, а также занимался вопросами помощи и поддержки участников специальной военной операции. Ещё один кандидат от «Новых людей» — мастер спорта СССР по большому теннису Алексей Кузнецов, который больше 30 лет тренирует будущих чемпионов. В качестве депутата он планирует развивать массовый спорт в Санкт-Петербурге.

- Выборы для нас — это возможность масштабировать ту реальную работу, которую команда уже ведет во всех районах Петербурга. Мы объединяем жителей, бизнес и социальные инициативы, чтобы вместе менять город к лучшему. Сейчас наша главная задача — придать этой работе новые ресурсы, сделать её более системной, открытой и полезной для каждого жителя Северной столицы, — резюмирует Дмитрий Панов.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».