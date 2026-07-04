Беглов рекомендовал не выходить на улицу в Петербурге, пока не будет отражена атака БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака беспилотников в Санкт-Петербурге 4 июля 2026

Петербург и Ленобласть подверглись масштабной атаке украинских БПЛА ночью и утром 4 июля. Александр Беглов сообщил, что уже несколько часов работают средства ПВО. Губернатор Северной столицы рекомендовал дождаться уничтожения всех беспилотников и пока не выходить на улицу.

- Оперштаб под руководством Александра Беглова просит петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до того момента, когда в городе отменят беспилотную опасность, - передает пресс-служба Смольного утром 4 июля.

Обновление от 09:20: Угроза воздушной опасности БПЛА в Петербурге отменена.

Обновление от 10:00: Беглов уточнил, что удар украинских беспилотников пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Всего сбито 72 БПЛА.

Атака беспилотников в Ленинградской области 4 июля 2026

ПВО в Ленобласти тоже не спит всю ночь. По словам губернатора Александра Дрозденко , беспилотную опасность в воздушном пространстве 47 региона объявили около 5:00.

- По данным на 08:21, над Ленобластью сбили 67 БПЛА противника. Боевая работа средств противовоздушной обороны продолжается, - отметил в своих каналах в соцсетях Дрозденко.

Известно, что обломки одного из БПЛА упали в районе порта Высоцк, это подтвердил губернатор 47 региона и попросил дать ему время на уточнение информации о последствиях. Позже губернатор добавил, что число сбитых БПЛА составило 72.

Не работает мобильный Интернет 4 июля

Власти Северной столицы предупредили, что возможны сбои мобильного Интернета. Это подтверждают и жалобы пользователей Сети. Пик жалоб идет с 4 часов утра до 9:00. По словам горожан, открываются только сайты из белого списка Минцифры, среди которых, например, есть и «Комсомольская правда».

- Не работает мобильный Интернет, не открывается Интернет, сбой мобильной связи, белый список, - такие жалобы оставляют петербуржцы на сайте детектора сбоев detector404.ru.

Аэропорт Пулково работал с ограничениями

В 5:52 небо над Петербургом закрыли, в аэропорте Пулково не принимали и отпускали самолеты по распоряжению Росавиации. С 8:45 меры ослабили, рейсы выполнялись по согласованию с соответствующими органами.

- С 9:05 сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Петербурге, - уточнили позже в Росавиации.

По данным на 09:24, на более чем 2 часа задержан 41 рейс. Отменено на вылет - 10 рейсов.

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