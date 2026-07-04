В Карелии перестали продавать бензин менее 10 литров в руки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Карелии на 4 июля 2026

Власти Карелии установили минимальный объем бензина для продажи на АЗС – это 10 литров. В оперштабе республики сообщили, что проанализировали работы АЗС за последние недели и выяснили, что многие водители доливают себе в бак небольшие объемы, около 7 литров. А при высоком спросе это замедляет обслуживание на заправках.

- Новая мера равномернее распределит поток автомобилей и даст возможность заправиться большему количеству водителей, - сказали в оперштабе республики.

Об этих и новых других мерах рассказала глава Минпромторга Светлана Астахова на своей рабочей странице ВКонтакте. В частности, на АЗС с 11:00 понедельника, 6 июля, начнут работать волонтеры.

- Они помогут организовать движение машин в очереди и будут оперативно доводить до водителей актуальную информацию о наличии бензина, - сказала Астахова.

Есть ли топливо на заправках в Карелии и какая на него цена

Установлены новые лимиту на продажу топлива в Карелии. Максимальный объем отпуска бензина обещают увеличить только в случае стабилизации спроса и сокращения очередей.

- Заправкам рекомендовали установить следующие лимиты: 30 литров – максимальный объем отпуск топлива на 1 транспорт, 60 литров – максимальный объем дизеля на 1 транспорт, 250 литров – максимальный объем дизеля для большегрузов и спецтехники, - уточнили в оперштабе, - говорится в новом сообщении властей.

И да, продажа бензина в канистры по-прежнему ограничена. Все для борьбы со спекулянтами.

- Необходимо обеспечить равный доступ к бензину для всех жителей республики. Нарушителей будут привлекать к ответственности по закону, - предупредили в оперштабе.

Льготные категории граждан обслуживаются вне очереди. Речь об инвалидах I и II групп, детей-инвалидов, и лиц, сопровождающих ребенка-инвалида.

Точные цены на топливо не уточняются.

Какие АЗС закрыты в Карелии в чем причина

Сейчас руководству АЗС рекомендовали на время увеличить число своих работников и ограничить продажу сопутствующих товаров (например, еды), чтобы кассы работали быстро и продавали только топливо.

Несколько ранее закрытых АЗС возобновили работу. Например, бензин поступил в Калевальский район.

- Также возобновлена продажа дизеля на АЗС в поселке Березовка в Кондопожском районе, в Суоярви заправки открыли для физлиц, а с 6 июля они будут доступны для юрлиц, - добавили власти.

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