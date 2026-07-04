Экскурсии, кинопоказы и выставки пройдут в Петербурге в День Достоевского

День Достоевского проходит в Петербурге. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«День Достоевского» в 17-й раз отмечают в Петербурге 4 июля. В субботу в городе проходит множество культурных мероприятий, посвященных жизни и творчеству Федора Михайловича. В праздничных активностях по традиции участвуют библиотеки, выставочные пространства, музеи и театры. На улицах и площадях Северной столицы даже можно встретить героев произведения великого русского писателя. Надеемся, без топора.

- Достоевский является частью нашей петербургской идентичности, - сказал Александр Беглов. – Его герои до сих пор живут среди нас. Адреса, по которым Федор Михайлович селил своих персонажей, знакомы каждому.

Программа праздника насыщенная. В частности, в городе пройдут экскурсии, карнавальные перформансы, показы фильмов, уличные спектакли с участием театралов. Не обойдется и без лекций, квестов и мастер-классов. К примеру, любой желающий сможет сыграть в настольную или интеллектуальную игру, посвященную Достоевскому, узнать о вкусах писателя и его персонажей, создать открытку в ретростиле или оживить некоторых героев романов с помощью нейросети.

За подготовку мероприятий отвечали сотрудники Литературно-мемориального музея Достоевского, Музея городской скульптуры, Музея-квартиры Некрасова, а также музея «Разночинный Петербург». Помогали им библиотеки и независимые культурные пространства.

Добавим, что вход на все уличные мероприятия в день Достоевского свободный и бесплатный.

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