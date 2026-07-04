«Бабушка сдала нас»: Пятеро детей звезды «Битвы экстрасенсов» Артура Микаберидзе оказались в детдоме

Дети погибшего экстрасенса Артура Микаберидзе попали в детдом. Фото: vk.com/artur_mikaberidze

Слухи о смерти вдовы экстрасенса Артура Микаберидзе оказались правдой. Весной 2026 года Каролину потеряли подписчики. Ей писали в соцсетях, но она не отвечала. В апреле анонимный пользователь сообщил в комментариях у нее в Telegram-канале, что женщина умерла после тяжелой болезни. На вопрос «КП-Петербург», что стало с пятью детьми пары, он уточнил, что их взяла под опеку бабушка. Однако подтвердить этого тогда редакции не удалось. Теперь эти сведения верифицировала известная общественница Светлана Шерстобоева, которая помогает попавшим в беду россиянам в Таиланде.

По словам активистки, после гибели Артура Микаберидзе в Таиланде, вдова петербургского экстрасенса переехала с детьми во Вьетнам. Судя по странице Каролины в соцсетях, она продолжала зарабатывать продажей своих курсов, а также сдавала квартиру в центре Петербурга. Однако от стресса у нее пошатнулось здоровье.

- Каролина и дети переехали в Петербург зимой, - рассказывает Шерстобаева. – Но в марте она скончалась. Всех пятерых детей забрала бабушка, мать Каролины: 15-летнюю девочку и четырех мальчиков 14, 11, 8 и 6 лет. Мне написала письмо дочь Каролины. С ее слов, когда они вернулись в Россию, все было нормально, но позже у мамы нашли (вроде бы) рак крови. Произошли осложнения, пневмония, и она умерла. Вот, что пишет девочка: «Бабушка взяла над нами временную опеку, но потом не выдержала и сдала в детдом. Сейчас мы находимся в Центре содействия семейному воспитанию на Ярославском проспекте в Петербурге».

Артур скончался в августе 2025 года в Таиланде после ДТП на мотоцикле. Фото: vk.com/artur_mikaberidze

Общественница уточнила, что дети находятся под опекой государства. Бабушка по-прежнему о них заботится, навещает. Этим летом у ребят каникулы, они держатся вместе.

- Не смею осуждать пожилую женщину - бабушку Ларису: дети не совсем обычные, родители рожали воспитывали на принципах сыроедения, готовили к связям «с высшим разумом». Все пятеро учились на дому и в свободном формате, в связи с чем также могли возникнуть дополнительные трудности в воспитании, - объясняет Светлана.

Каролина Микаберидзе почти год воспитывала детей одна, но ее здоровье сдало. Фото: vk.com/karolina_mikaberidze

Добавим, что Каролина умерла в 43 года, Артур – погиб в 50 лет в Таиланде от тяжелых травм после падения с мотоцикла. Напомним, колдун принимал участие в 18-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», успешно прошел все этапы кастинга, но в итоге не смог сниматься из-за заботы о семье. Его приглашали участвовать в 19-й сезон программы, но он отказался. После его смерти воспитание детей полностью легло на плечи его супруги Каролины. Себя она называла астропсихологом и натуропатом, продавала обучающие курсы по личностному росту и саморазвитию.

- 17 лет в астропсихологии: расстановки, карты, совместимость. 14 лет в натуропатии: помогаю с питанием, женским здоровьем и естественным омоложением, - делилась она в Сети.

Также семья практиковала сыроедение (не готовила пищу термической обработке, ела преимущественно фрукты и овощи).

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max