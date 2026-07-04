Пляжи Курортного района Петербурга продолжают благоустраивать. Фото: t.me/razumishkin

Благоустройство пляжей Курортного района Петербурга идет полным ходом. В этом убедился вице-губернатор Евгений Разумишкин, который проинспектировал работы на берегу Финского залива вместе с главой Комитета по благоустройству Сергеем Петриченко и руководителем администрации района Александром Забайкиным.

Почти все работы успеют закончить до конца лета. Фото: t.me/razumishkin

В частности, рабочие вовсю трудятся на пляже «Новый» в Сестрорецке. Там установят новую мебель, подключат к инженерным сетям административно-бытовой комплекс с туалетами и душевыми, разместят шезлонги. Гостям можно будет не только полежать на песке, но и покачаться на видовых качелях. Также там обустроят пешеходные дорожки и сделают территорию удобной для инвалидов.

- На побережье озера Разлив уже завезли белый песок, там монтируют настил и устанавливают детский игровой комплекс. Площадь пляжной зоны увеличили почти в два раза, - сообщил Евгений Разумишкин.

Малые архитектурные формы уже на месте. Фото: t.me/razumishkin

Кроме того, в августе Смольный планирует открыть пляж «Чудный». На объекте появились различные малые архитектурные формы, качели и скамейки. Вскоре там появится и детская площадка с зоной для пляжного футбола.

За всем этим благоустроенным добром нужен будет глаз да глаз. Поэтому на пляжах Курортного района до конца года установят примерно 300 камер видеонаблюдения, которые оборудуют искусственным интеллектом.

Видовые качели и скамейки установят на пляжах. Фото: t.me/razumishkin

- Более 245 камер уже установили, - добавил Разумишкин. – Система помогает в режиме реального времени выявлять потенциальные правонарушения.

Также все пляжи оборудуют уличным освещением и системой оповещения, чтобы напоминать отдыхающим о правилах поведения.

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