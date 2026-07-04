На взлетно-посадочной полосе в Пулково вновь прошел забег. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

«Ну ты ТУшка 144-я, ну летишь!» – где еще можно услышать такие «авиационные» комплименты во время забега, как не в Пулково? Ту-144 является самым быстрым пассажирским самолетом, и во время очередного забега по взлетно-посадочной полосе почти каждый участник стремился нестись со сверхзвуковой скоростью (спойлер: звук не перегнали, но результаты все равно впечатляющие).

Юбилейный, пятый, забег по взлетно-посадочной полосе прошел в Пулково 3 июля. Еще пять лет назад все начиналось со 100 бегунов, а в этом году – уже 800 (еще 200 – болельщики).

Ливень, прошедший перед самым стартом, и мокрый асфальт после не помешали участникам выйти на одну из самых красивых и необычных дистанций в мире. Спортсмены преодолели традиционные 3,3 и 10,3 километра. Специально для забега аэропорт перекрывал одну из полос, но это никак не повлияло на выпуск и прием самолетов.

На старт, внимание, взлет! Фото: Пулково

– Летом ни один аэропорт страны не может остановить одну полосу для проведения мероприятия, а Пулково – может, – объясняет генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.– Полосы в Пулково очень длинные, мы можем принимать любой тип самолетов. И изначально, когда мы в первый раз проводили это мероприятие, мы хотели показать, насколько наш аэропорт уникален. И показали.

Вот и у «КП-Петербург» появилась уникальная возможность пробежать там, где обычно разгоняются и взмывают ввысь железные птицы.

– Высший пилотаж! – комментируют обстановку бегуны, то и дело отвлекающиеся на фото на фоне взлетающих самолетов.

Такие фото бывают раз в жизни! Когда еще можно попасть туда, где взлетают самолеты? Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Помимо картинки, атмосферу забега дополняют и звуки: рев двигателей, отпугиватели птиц вдоль полосы и... хлюпанье кроссовок в воде.

– Ну и что, что прошел дождь? Мы были готовы ко всему! Мы же – аэропорт! Все просто бежали по своей «взлетке» и кайфовали, – поделился на финише директор по неавиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Алексей Тесло-Данилов.

КОНКРЕТНО

Итоги забега

Дистанция 3,3 км:

- Профессионалы (женщины): Алиса Кубышкина – 11 минут 10 секунд;

- Профессионалы (мужчины): Артур Андреев – 10 минут 43 секунды;

- Любители (женщины): Ирина Губина – 13 минут 31 секунда;

- Любители (мужчины): Антон Калинин – 12 минут 7 секунд.

Дистанция 10,3 км:

- Женщины: Наталья Журавлева – 43 минуты 17 секунд;

- Мужчины: Кирилл Селюков – 36 минут 36 секунд.

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