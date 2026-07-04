Север Петербурга и Мурино ушли под воду. Фото: личная страница ВКонтакте

Север Петербурга и Мурино ушли под воду вечером в субботу, 4 июля. Ливень оказался неожиданным для многих горожан. Всего лишь за полчаса стихия затопила некоторые улицы. Людям пришлось экстренно находить обходные пути или смириться с тем, что их ноги промокнут до нитки.

Пешком по затопленному Мурино 4 июля

Но сложно было добраться и до моря на улице: выйти из метро «Девяткино», например, стало задачей со звездочкой – лестница в подземный переход превратилась в водопад. Кто-то из жителей даже снял кроссовки, чтобы не портить обувь.

Не паркинг, а бассейн. Фото: t.me/news9online

- Мурино целиком ушло под воду после ливня с градом, - жалуются местные жители и публикуют видеозаписи в Telegram-канале «Девяткин онлайн». – Затоплены улицы, остановки, подъезды, подземный переход и вход в метро Девяткино.

Мурино под водой вечером 4 июля

Непросто пришлось и водителям автомобилей, которых стихия застала врасплох. Некоторым пришлось выгребать воду руками или бутылками из салона.

Художественный фильм "Въезд в никуда". Фото: t.me/news9online

Вода проникла в подъезды многоэтажек Мурино. Пострадали паркинги, где инженерные сети не выдержали напора.

Водители маршруток решили спасти транспорт не самым законным способом, но сейчас их вряд ли кто винит из жителей – автобус загнали прямо на газон на возвышенности, куда не добралась вода.

Полундра! Прячь маршрутку! Фото: t.me/news9online

К 20:00 официальной информацией о количестве выпавших осадков поделились в петербургском «Водоканале»: за час пролилось 15 мм осадков. В пике накапало 11,9 мм дождя при норме 7,2 мм для канализационной сети. В пресс-службе предприятия предупредили, что из-за большого объема воды сети могут возникать локальные подтопления.

- В частности, в настоящее время на проспекте Энгельса (от 8-го Верхнего переулка до 9-го Верхнего переулка) вода уходит в канализацию, - сообщили в «Водоканале».

На предприятии уточнили, что не ответственны за ведение ливневок в Мурино, поэтому не располагают информацией об обстановке там. Пожаловаться на скопления воды именно в Петербурге можно по телефонам: 004 и 576-14-83. Звонки принимаются круглосуточно.

Добавим, что в воскресенье, 5 июля, в Петербурге и Ленобласти вновь обещают ливни, а также грозу.

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