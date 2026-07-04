«Почему-то приходится оправдывать любовь»: Клава Кока выдала исповедь на VK Fest в ответ на критику хейтеров

Клава Кока исповедалась на VK Fest из-за критики в Сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из хедлайнеров первого дня VK Fest стала Клава Кока. 29-летняя певица, одетая в серебряные джинсы и блестящий топик в стиле нулевых, вышла на сцену в романтическом настроении.

– Какое счастье, что не льет дождь. «Это какой-то подарок неба», - сказала Клава и «раздала» сначала свои танцевальные хиты, а потом и вовсе исполнила рок, сыграв соло на гитаре.

Концерт Клавы Коки на VK Fest

Певица решила поговорить по душам с фанатами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но в какой-то момент артистка села на край сцены, поближе к людям, и под лирическую музыку заговорила о важном для себя. Это была настоящая исповедь.

– Мы живем в такое странное время, когда проявление любых чувств принимают за слабость. И за поддержку, добрые слова и добрые комментарии обычно нас называют показушниками. Почему-то приходится оправдывать любовь и искренность, но не приходится оправдывать ненависть, как будто она входит в норму – все эти негативные комментарии заполняют наши сердца, а нежность это как будто бы что-то стыдное. Мне бы очень хотелось, чтобы в наше время превосходила любовь над всем этим, – сказала со сцены Клава нескольким тысячам зрителей. – Безусловно, вы можете считать и это показухой, но я свой выбор сделала и хочу делиться этим чувством с вами.

Клаву - любят. Ее зрители не стесняются и не стыдятся нежных чувств. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Затем Клава призналась, что много лет подряд испытывала страшное одиночество.

– Я приходила домой и просто вешалась на стену от одиночества, я прошла все его стадии. И поэтому сейчас, когда счастье наконец-то пришло в мою жизнь, я хочу говорить об этом искренне.

Исповедь Клавы Коки на VK Fest

Певица взбодрила гостей фестиваля перед закатом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в начале апреля 2026 года певица официально объявила об отношениях с блогером Димой Масленниковым. Пара не только подтвердила свой роман, который был тайным ото всех, но и сразу объявила о помолвке. Однако не все были рады устройству личной жизни Клавы: блогерша Сабина Хайрова намекнула, что певица увела Масленникова у нее. На Клаву обрушился хейт в соцсетях. А затем еще одна волна: девушку обвинили в лишнем весе и заподозрили в беременности. На что Клава резко отреагировала и записала видео, где озвучила все плохие комментарии и раскрыла свои реальные параметры тела.

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