«Я физически не могу выпить»: Постройневшая Лолита призналась, что отказалась от алкоголя из-за испуга

Лолита призналась, что давно в завязке после общения с эндокринологом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лолита Милявская выступила в финале первого дня VK Fest в Петербурге, который прошел в Парке 300-летия, и сделала ряд признаний, в том числе о том, что больше не пьет алкоголь. Вначале выступления она тепло поприветствовала младшую аудиторию и назвала себя «теткой» по сравнению с другими молодыми артистами. Но расходиться никто и не планировал – все знают Лолиту и обожает ее хиты.

К слову, певица заметно постройнела, и это в 62 года! В качестве наряда она выбрала закрытую черную кофту и... спортивные треники. Надо признать, спортивный образ Лолите пригодился: артистка скакала не сцене, изображая лошадку. Правда, позже все же шутливо схватилась за спину: «Ой, что-то с позвоночником».

Лолита зажгла толпу зумеров на VK Fest

Но потом певица добавила, что чувствует себя отлично. И на то есть причина.

– Должна вам признаться, что не пью. Да, я в завязке. И чувствую себя хорошо – в свои 62 с половиной. Вы не подумайте, я совершенно здорова, не «зашивалась». О спиртном теперь только пою, - передает слова Лолиты со сцены корреспондент «КП-Петербург».

Наряд певицы вызвал восторг у молодежи. Просто, удобно, но и дерзко! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А дальше певица в тему исполнила хит «Я просто шампанское открыла. Удачи, милый!».

В закулисье Лолита рассказал чуть подробнее корреспонденту «КП-Петербург» о своей вредной привычке, оставшейся в прошлом.

- Я прошла лечение у хорошего специалиста, на минуточку, эндокринолога! Она спросила меня: «Сколько вы выпиваете?». Ответила: «Да я как все, по пятницам или после концерта…». И врач сказала, что если я хочу прийти к диабету, то могу выпивать дальше: «Это ваши проблемы». И она меня напугала так, что я ни на день рождения, ни даже на Новый год физически не могу выпить. Но мои друзья смирились. Очень многие перестали тоже выпивать. С возрастом что-то меняется, ты уже больше не хочешь вставать по утрам с больной головой.

Певица была тронута теплым приемом на фестивале. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица добавила, что не считает месяцы или годы, сколько она держится без выпивки.

- Слушайте, я ж не была алкоголичкой. Пила как и все. Не знаю, кто больше выпивает: артисты или инженеры? Просто артисты у всех на виду, и ты постоянно попадаешь в объективы камер.

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