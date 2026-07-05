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Общество5 июля 2026 6:26

Циклон принесет ливни и грозы в Петербурге: Синоптик Леус о погоде на 5 июля

Ливни и грозы ожидаются в Петербурге 5 июля из-за циклона
Регина МАРИНЕЦ
Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус.

Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июля Петербург окажется в центральной части обширного циклона. В регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус

- Пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами, - пояснил синоптик в своем telegram-канале.

Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус. В Ленинградской области - от +17 до +22 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость - от двух до семи метров в секунду. При грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба - это существенно ниже нормы.

В понедельник сохранятся кратковременные дожди, местами грозы. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

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