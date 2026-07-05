Умер актер Руслан Ибрагимов, звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга

За годы карьеры актер снялся в 44 проектах. Фото: кадр из сериала «Тайны следствия-19» (2019)

На 62-м году жизни скончался актер и режиссер Руслан Ибрагимов. О его смерти сообщила актриса Юлия Нижельская в социальных сетях.

- Ушел замечательный артист и человек, - написала она.

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Получил образование по специальностям «режиссура» и «актер театра и кино». В том же году дебютировал на экране в сериале «Бандитский Петербург».

За годы карьеры актер снялся в 44 проектах. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Ленинград 46» и «Шеф». Играл на сцене Петербургского ТЮЗа имени Брянцева.

С 2011 года Ибрагимов работал режиссером. Участвовал в создании телепроектов «Морские дьяволы», «Лишний», «Женщина в зеркале» и других сериалов.

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