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5 июля 2026 12:59

Бузова зажгла в Парке 300-летия в последний раз перед паузой в карьерефотовидео

Певица выступала без костылей, хотя и сильно хромала из-за травмы ноги
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Регина МАРИНЕЦ
Вместе с Бузовой спел и белорусский рэп-исполнитель nkeeei.

Вместе с Бузовой спел и белорусский рэп-исполнитель nkeeei.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Ольга Бузова вышла на сцену VK Fest в Петербурге впервые за несколько лет. Так уж совпало, что это стало ее последним выступлением перед долгой паузой - ей нужно восстановиться после серьезной травмы ноги.

Бузова почти не танцевала и сильно хромала.

Бузова почти не танцевала и сильно хромала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с Бузовой спел и белорусский рэп-исполнитель nkeeei (Никита Коробыко). Впервые на сцене они исполнили совместный трек «Такой же». Публика встретила их выступление на «ура».

Певица вместе с фанатами спела свои хиты.

Певица вместе с фанатами спела свои хиты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мои хорошие, со сломанной ногой я не могла оставить вас без сюрприза и без специального гостя, - представила рэпера nkeeei Бузова.

Публика активно поддерживала звезду выкриками.

Публика активно поддерживала звезду выкриками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Бузова призналась, что переоценила свои силы. Работать в привычном графике с травмированной ногой оказалось слишком тяжело. На сцене в Парке 300-летия она появилась без костылей, но почти не танцевала и берегла себя. Зрители заметили, что звезда сильно хромала, но все равно держалась молодцом.

Бузова выступила на фестивале одной из первых.

Бузова выступила на фестивале одной из первых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, недавно Бузова перенесла трехчасовую операцию. Она неудачно упала в ванной - поскользнулась в душе, рассекла ногу и потеряла много крови. Врачам пришлось делать сложную операцию, чтобы спасти конечность.

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