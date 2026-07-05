Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня Ольга Бузова вышла на сцену VK Fest в Петербурге впервые за несколько лет. Так уж совпало, что это стало ее последним выступлением перед долгой паузой - ей нужно восстановиться после серьезной травмы ноги.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Вместе с Бузовой спел и белорусский рэп-исполнитель nkeeei (Никита Коробыко). Впервые на сцене они исполнили совместный трек «Такой же». Публика встретила их выступление на «ура».
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Мои хорошие, со сломанной ногой я не могла оставить вас без сюрприза и без специального гостя, - представила рэпера nkeeei Бузова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На днях Бузова призналась, что переоценила свои силы. Работать в привычном графике с травмированной ногой оказалось слишком тяжело. На сцене в Парке 300-летия она появилась без костылей, но почти не танцевала и берегла себя. Зрители заметили, что звезда сильно хромала, но все равно держалась молодцом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, недавно Бузова перенесла трехчасовую операцию. Она неудачно упала в ванной - поскользнулась в душе, рассекла ногу и потеряла много крови. Врачам пришлось делать сложную операцию, чтобы спасти конечность.
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