«У меня не было вдохновения встать с кровати»: Мона рассказала, как переживала расставание с Джараховым

Мона выступила на фестивале в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Мона впервые подробно рассказала, как тяжелое расставание с Эльдар Джарахов сказалось на ее творчестве. После выступления на VK Fest в Петербурге артистка призналась журналистам, что на несколько месяцев полностью потеряла вдохновение.

- После расставания я вообще не писала песни. У меня не было вдохновения даже встать с кровати, не говоря уже о песнях. Сейчас я в ресурсе, у меня новые работы. Я уже вышла из состояния, когда сильно переживала эту историю, - передает корреспондент «КП-Петербург» слова певицы.

О расставании пары стало известно в марте 2026 года. Пара была вместе полтора года. Тогда Джарахов подтвердил, что их отношения завершились, а позже Мона эмоционально рассказала, насколько тяжело переживает этот период. Артистка признавалась, что устала от повышенного внимания к своей личной жизни, болезненно реагировала на обсуждения в соцсетях и даже решила взять паузу.

В тот момент певица говорила, что не может справиться с переживаниями самостоятельно. Она сообщила, что обратилась за помощью к психотерапевту и призналась.

Сейчас, судя по словам Моны, этот непростой этап остался позади. Артистка вернулась к работе, вновь пишет песни и готовит новые музыкальные релизы.

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