«Начнем праздновать уже в самолете»: Ида Галич раскрыла детали будущей роскошной свадьбы в горах Кавказа

Ради своей свадьбы Ида Галич отремонтировала дорогу в горах. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая и блогер Ида Галич, которая стала одной из ведущих VK Fest в Петербурге, поделилась новыми подробностями предстоящей свадьбы с бизнесменом Олегом Ледвичем. После работы на фестивале она призналась журналистам, что подготовка к торжеству уже вышла на финишную прямую.

По словам Галич, свадьба пройдет в ее родном крае - в горах Владикавказа. Ведущая отметила, что праздник получится по-настоящему масштабным.

- Свадьба будет в городе, который находится в России, в моем родном крае, в горах Владикавказа. Это будет удивительное событие. Мы сейчас даже засыпаем дорогу к горам, чтобы она осталась после праздника. Это что-то важное, чем мы можем поделиться с людьми, - рассказала она, передает корреспондент «КП-Петербург».

Ида призналась, что самым непростым во время подготовки оказался вовсе не выбор площадки или нарядов, а постоянно растущие расходы.

- Иногда было сложно, потому что сумма, которую мы держали в голове, оказалась чуть больше, чем мы планировали. Но, слава богу, не я заношу этот бюджет, и я чувствую себя поспокойнее, - с улыбкой отметила телеведущая.

При этом к свадьбе уже почти все готово. Для невесты сшили сразу два свадебных платья и еще один костюм для вечерней части праздника. Гостей ждут сюрпризы, подарки и насыщенная программа, а само торжество начнется еще до прилета на место.

- У нас гости летят на самолете вместе. Мы организовали отдельный рейс для них, - рассказала Галич.

По ее словам, на праздник пригласят более 180 человек. Сама ведущая с улыбкой называет это «маленькой кавказской свадьбой».

После торжества молодожены не смогут позволить себе долгий отдых из-за плотного рабочего графика. Однако без медового месяца пара не останется.

- У нас будет свадебное путешествие на три дня. Мы вынуждены сейчас очень много работать, но поедем исполнять мою мечту, - поделилась Ида.

О помолвке Галич объявила в начале 2026 года, хотя предложение руки и сердца получила значительно раньше. Изначально телеведущая хотела ограничиться скромной регистрацией и ужином с близкими, однако будущий супруг настоял на большой свадьбе.

Напомним, для Иды Галич это уже второй брак. В первом браке у нее появился сын. А в 2025 году звезда родила от своего избранника Олега Ледвича дочку.

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