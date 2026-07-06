Воздушная опасность в Ленобласти действует с 4:53. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угрозу беспилотников объявили в Петербурге и Ленобласти ранним утром 6 июля. Соответствующие сообщения стали приходить от РСЧС. Известно о более 30 сбитых БПЛА.

Что известно об атаке

Воздушная опасность в Ленобласти действует с 4:53, а в Петербурге – примерно с половины седьмого утра. Тогда же стало известно о 36 сбитых дронах, но их число может вырасти.

- Боевая работа продолжается, - сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Обновление: По данным на 7:30, уничтожено 47 вражеских беспилотников. Обломки украинских дронов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. На месте работают экстренные службы.

Обновление: По данным на 8:40, сбито 56 БПЛА. По предварительной информации, есть повреждения инфраструктуры на Лужском полигоне, в районе портов Усть-Луга и Высоцк, но обошлось без пострадавших.

Обновление: Примерно в 9:30 отменили угрозу БПЛА в Петербурге.

Обновление: В 11:22 отменили воздушную опасность в Ленобласти.

Как работает аэропорт

С пяти утра Пулково работает с ограничениями – сначала самолеты принимали и отправляли только по согласованию с соответствующими органами, а с 6:30 и вовсе приостановили работу. В Росавиации пояснили, что это меры безопасности.

Из-за закрытого неба в части Ленобласти задержки коснулись рейсов в Калининград и обратно. В Храброво возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло.

Обновление: С 7:54 Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию. За это время более 16 рейсов задержали на два и более часов, а 11 бортов ушли на запасные аэродромы.

Обновление: Ограничения на полеты сняли в 11:13.

Что со связью

Мобильный интернет снова сбоит – ограничения действуют в целях безопасности, поясняют власти. Доступ остался только к «белым спискам» - это важные сервисы, мессенджеры, карты, банковские приложения и некоторые СМИ, включая «КП-Петербург».

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