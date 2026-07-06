Петербург стал лидером по числу стобалльников на ЕГЭ по всей России

Второе место заняла Московская область. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге по итогам основного периода ЕГЭ 914 выпускников получили 100 баллов по одному из предметов. Это не только рекордный показатель за всю историю города, но высший показатель по всей России. Напомним, в прошлом году стобалльных результатов было 536.

- Второе место заняла Московская область - там 836 школьников сдали экзамен на максимальный балл. В Татарстане таких выпускников 459, в Краснодарском крае - 416. Для Кубани это лучший результат за последние 12 лет, - пишет ТАСС.

Несколько регионов показали рост в два раза по сравнению с прошлым годом. Среди них Сахалин, Бурятия, Новосибирская, Ленинградская, Калужская и Пензенская области. Рекордные показатели также у Кировской области - 94 стобалльных результата, Тюменской - 95, Рязанской - 43. На Камчатке таких работ уже 11, в Адыгее - 14.

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