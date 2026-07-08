Лучших выпускников СПбУТУиЭ 2026 года поздравили в Шереметевском дворце. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Торжественная церемония открылась исполнением студенческим хором университета Гимна Российской Федерации. Затем настало время официаьных поздравлений.

- Торжественное чествование лучших выпускников в исторических дворцах Санкт-Петербурга уже стало одной из красивых традиций университета. В этом году церемония проходит в Шереметевском дворце — памятнике архитектуры XVIII века. Здесь сегодня собрались лучшие из лучших. Кажется, совсем недавно вы только поступали в университет. И вот теперь вы – выпускники. Сегодня, вручая вам дипломы, мы не прощаемся с вами, а говорим «до свидания». Двери университета всегда для вас открыты, - сказал ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко.

Ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, почетный профессор СПбУТУиЭ Олег Смолин каждый год лично поздравляет наших выпускников, и этот раз не стал исключением.

- От имени Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию хочу от души поздравить вас с одним из главных дней в человеческой жизни – вручением диплома о высшем образовании. Не верьте разговорам о том, что высшее образование обесценивается. Это смотря какое образование. Я уверен, что в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики вы получили хорошее образование, ведь он – один из лучших негосударственных вузов страны, - обратился он к вчерашним студентам.

Также Олег Николаевич выполнил еще одну почетную миссию – вручил Благодарственное письмо Государственной Думы РФ ректору университета Олегу Смешко. И, конечно, преподнес всем участникам церемонии свой фирменный подарок: под собственный аккомпанемент исполнил попурри из песен о Санкт-Петербурге-Ленинграде.

Олег Смолин преподнес всем участникам церемонии свой фирменный подарок. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Приветственное слово от председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского зачитал депутат городского парламента Андрей Алескеров.

- Я желаю вам смело идти по дороге жизни, не бойтесь трудностей и испытаний. И пусть вам всегда сопутствует удача, - добавил он от себя лично.

Андрей Алескеров также вручил Благодарности от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга лучшим преподавателям и сотрудникам университета – тем, кто был рядом с нашими выпускниками на протяжении их студенческого пути.

- Закрывая особый – студенческий этап своей жизни, вы переходите в новый этап, который называется жизнь, - приветствовал выпускников заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Владимир Гайдей. – Ваш университет – это знак качества образования. Я желаю вам жадности к дальнейшим знаниям, думать всегда, счастья, удачи и успехов.

Приветствовал выпускников заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Владимир Гайдей. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Заведующий лабораторией комплексного исследования пространственного развития регионов ИПРЭ РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ Сергей Кузнецов сравнил лучших выпускников университета со стайерами: «Держать такую высокую планку – быть лучшими четыре года – это непросто. Успеха вам в забеге на всю жизнь, в том числе и в карьерном росте, ведь его определяет ваш профессионализм».

Есть выпускники, чьи достижения выходят за пределы учебных аудиторий. Они сумели раскрыться в науке, спорте, творчестве, добровольчестве – и при этом сохранил высокие академические результаты. Тем, кто сделал университет ярче, а студенческую жизнь насыщеннее и значимее, благодарственные письма вручили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова и директор Санкт-Петербургского Центра поддержки молодежных инициатив «Вектор» Варвара Волкова.

- Я вам желаю попасть работать в хороший коллектив. Помните – нам в Санкт-Петербурге нужны такие блестящие кадры, как вы», - обратилась к выпускникам Ирина Иванова. А Варвара Волкова отметила: «Санкт-Петербург – не только самый красивый город, но и город с самыми красивыми выпускными.

Она также передала поздравление выпускникам от председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Елены Разумишкиной.

Дипломы с отличием выпускникам различных направлений вручали директора институтов и партнеры университета: депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова, руководитель филиала компании «Норбит» в Санкт-Петербурге Роман Швец, заместитель регионального информационного центра информационного агентства России ТАСС в Санкт-Петербурге Гульнара Шаразыкова, директор по маркетингу компании «АйсПринт. Рекламные технологии» Екатерина Тазетдинова, заместитель председателя Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге Илья Баннов, генеральный директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Анна Харичева, управляющий директор Агентства по переводу и легализации документов «Аврора» Яна Степанова, руководитель прямых продаж отдела розничного бизнеса Банка ВТБ, лучшая выпускница СПбУТУиЭ 2013 года Елена Кошутина, заместитель главы муниципального образования, председатель Союза молодежных избирательных комиссий России Максим Воронин.

Дипломы с отличием выпускникам различных направлений вручали директора институтов и партнеры университета. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Традиционно музыкальные номера – «Веселый ветер» и «Улетай на крыльях ветра…» в подарок участникам церемонии исполнила российская оперная и эстрадная певица, солистка Мариинского театра, приглашенная солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов Цветана Омельчук.

Торжественное закрытие церемонии прошло под звуки Гимна Великому городу. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Университет – это не только аудитории и расписание пар. Это люди, которые передают дальше то, что когда-то получили сами. Каждый из преподавателей надеется, что их знания, идеи, ценности пойдут дальше – в проекты выпускников, исследования, в их жизнь. Эта цепочка стала длиннее – выпускники вышли во взрослую жизнь, неся эту надежду дальше. Песню «Надежда» как напутствие и пожелание счастья для них исполнили ректор Олег Смешко, первый проректор Светлана Авдашкевич, проректор по внешним связям и работе с абитуриентами Владимир Дмитриев, директора институтов, заведующие кафедрами, преподаватели и наставники.

Торжественное закрытие церемонии прошло под звуки Гимна Великому городу, а потом выпускники фотографировались вместе с руководством института, любимыми преподавателями, гостями и партнерами университета.

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