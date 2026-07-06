В Подпорожье обновляют теплоэнергетическую инфраструктуру. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В Подпорожском районе Ленинградской области проходит масштабная модернизация теплоэнергетической инфраструктуры. Работы проводит компания «Петербургтеплоэнерго». В котельной, расположенной на улице Новой в поселке Никольский, начаты работы по замене старых котлов на новые. Стоявшие до лета этого года в котельной котлоагрегаты мощностью 3,7 МВт каждый, эксплуатировались с 2011 года и уже выработали свой ресурс. Их сменят новые, отечественного производства, аналогичной мощности.

В компании ведут планомерную работу по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения в регионах присутствия. В Подпорожье ресурсоснабжающая организация начала работать в 2022 году, сделав своей приоритетной целью модернизацию теплоэнергетической инфраструктуры района для повышения качества теплоснабжения потребителей. В прошлом году компания после модернизации запустила котельную, расположенную на ул. Свирской в Подпорожье, увеличив ее мощность с 5 МВт до 6,7 МВт.

До начала отопительного сезона компания планирует осуществить техническое перевооружение еще одной котельной на ул. Свирской в городе Подпорожье, увеличив ее мощность с 10,4 до 11 Мвт В ближайшей перспективе компания планирует заменить котлы во второй котельной поселка Никольский и модернизировать еще одну котельную в Подпорожье на улице Культуры с увеличением ее мощности.

- Эти работы нацелены на улучшение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, - отметили в компании.