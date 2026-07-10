В Петербурге представили обновленный калькулятор рисков остеопороза

Золотым стандартом диагностики остеопороза раньше считалась рентгеновская денситометрия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остеопороз часто называют «тихой эпидемией»: годами он протекает без симптомов, чтобы однажды проявиться переломом. По статистике каждая третья женщина старше 50 лет до конца своей жизни хотя бы один раз сломает кость из-за остеопороза.

– Каждые 13 секунд падает пожилой человек и каждые 20 минут один пожилой умирает вследствие падений. При этом риск перелома бедра для пожилого человека выше, чем риск инфаркта или рака толстой кишки. А смертность катастрофическая: если пациента с переломом шейки бедра оставили дома, она достигает 70%, при операции в 48 часов падает до 25–30%, – приводит статистику главный специалист-гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Ткачева.

Риск перелома бедра для пожилого человека выше, чем риск инфаркта. Фото: Kateryna Kon/Shutterstock/Fotodom.

Долгое время золотым стандартом диагностики остеопороза считалась рентгеновская денситометрия. Но у этого метода есть серьезный минус.

- Большое количество случаев переломов происходит в зоне остеопении, когда плотность костной ткани еще не опустилась до уровня остеопороза. Дело в том, что остеопороз – мультифакториальное заболевание. На риск влияют не только показатели денситометра, но и наследственность (перелом бедра у родителей), курение, злоупотребление алкоголем, ревматоидный артрит и даже длительный прием глюкокортикоидов, – говорит Президент Российской ассоциации по остеопорозу, профессор Ольга Лесняк.

Учитывать все эти факторы одновременно помогает калькулятор FRAX, который оценивает 10-летний риск перелома. Модель рассчитывается для каждой страны отдельно с учётом продолжительности жизни и национальных особенностей. В России долгое время использовали адаптированную модель, которая была построена на данных всего двух городов – Ярославля и Первоуральска, да и то почти 15-летней давности. При огромной территории России и разнице в продолжительности жизни в разных регионах такая экстраполяция не могла быть точной. В исследование 2025 года вошли 4,5 миллиона человек из разных регионов с надежной системой регистрации пациентов с переломами, на основе которой ученые получили актуальную эпидемиологию переломов в России. На основе этих данных создана обновленная модель калькулятора.

– Это значит, что теперь врач может быть уверен: риск, который выдает калькулятор, максимально приближен к реальности для его пациента, – добавляет Ольга Лесняк.

Президент Российской ассоциации по остеопорозу, профессор Ольга Лесняк рассказала, что риск, который выдает калькулятор, максимально приближен к реальности для пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Новая модель – это, по сути дела, новые подходы к тому, чтобы оценить не только риски, но и принять решение в отношении начала терапии. Врачей надо научить пользоваться инструментом, особенно в первичном звене, это должен уметь каждый из врачей, – уверен академик РАН Вадим Мазуров.

Эксперты подчеркивают: широкое внедрение FRAX в первичное звено приведёт к тому, что пожилые люди будут своевременно получать лечение и меньше ломать кости. А значит, вырастут продолжительность и качество жизни – именно на это нацелены национальные и региональные проекты в сфере здравоохранения.

Академик РАН Вадим Мазуров уверен: использовать калькулятор FRAX должен каждый врач в первичного звена.

ЭТО ВАЖНО

Новый калькулятор получил официальный статус, он включен в документы Минздрава. Это значит, что врачи должны не просто знать об этом инструменте, а обязаны применять его на практике. Но есть нюанс: врачей надо научить

– В 25-й поликлинике Санкт-Петербурга врачей первичного звена научили считать с помощью калькулятора FRAX. Результат оказался впечатляющим: выявляемость пациентов с остеопорозом выросла в 30 раз, эти люди стали получать лечение, направленное на снижение риска переломов. И как следствие – в группе высокого риска заболеваемость переломами уменьшилась в два раза, - добавила Ольга Лесняк.