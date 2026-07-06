«Без тебя нельзя и дня прожить мне»: Родители убитой в СНТ Ленобласти 12-летней девочки включили ее песню на похоронах

Девочку, убитую в садоводстве Ленобласти, похоронили 6 июля на Колпинском кладбище. Фото: "КП" Архив.

В Петербурге 6 июля похоронили 12-летнюю девочку, жестоко убитую во время прогулки в лес в районе СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе Ленобласти. Траурная церемония прошла на Колпинском кладбище возле СИЗО «Кресты». На ней присутствовали только близкие семьи. Белый фургон и несколько авто подвезли около трех десятков людей на аллею рядом с могилой - место погребения находится рядом с героями, погибшими на СВО.

На дороге из гравия установили ритуальный шатер, внутри которого поставили белоснежный гроб. Отец, мать и старшая сестра школьницы утешали друг друга и несколько раз наклонялись к телу и что-то шептали. В какой-то момент убитый горем отец тихо обратился к дочери и включил песню на телефоне, а потом положил гаджет на закрытую крышку второй половины гроба, у ног ребенка. Заиграла трогательная композиция «Там нет меня» из фильма «Чебурашка». Оказалось, это запись выступления самой девочки: она не раз участвовала в вокальных конкурсах, а мама и папа рассказывали об ее успехах у себя в соцсетях.

Отпевание проходило в храме в Колпино. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я только там, где нет меня – вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя и дня... Ты знаешь, без тебя и дня прожить нельзя мне, видимо» пел навзрыд чистый детский голос школьницы.

Люди вокруг стояли молча и вытирали слезы. Женщины делились друг с другом платками. Почти все время лил дождь, лишь изредка осадки прекращались, и на небе появлялось солнце, которое давало передышку всем собравшимся.

Девочку похоронили в Петербурге. Фото: "КП" Архив.

Ритуальщики скомандовали, что могила готова. Гроб закрыли и перепроверили щеколду, чтобы крышка случайно не открылась.

Когда девочку опустили в землю, родители попросили всех пришедших проститься с их дочерью. Каждый взял горсть песка и кинул на крышку гроба. Все это время отец, мать и сестра девочки стояли рядом, крепко обнявшись и не отпуская друг друга. Когда начался ливень, дедушка встал за их спинами и держал зонт, чтобы они не промокли.

На могилу девочки положили много роз, гвоздик и других цветов от ее семьи, друзей и одноклассников.

В землю вставили крест - тоже белоснежный. На нем золотыми буквами выгравированы слова «Вечная память«. За пару минут могила вся оказалась в цветах и венках, один из них персональный от одноклассников. Школьников на похоронах не было, но они простились с подругой в церкви.

Друзья семьи и близкие обнимали рыдающих родителей. Только дедушка нашел силы произнести речь перед могилой внучки.

- Ты всегда будешь в нашей памяти веселая и жизнерадостная...

Люди не могли сдержать слез. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У основания белого креста положили много игрушек, в том числе самой девочки: лабубу, дракона, мишку, единорожку. Родственники поблагодарили всех, кто смог проводить девочку в последний путь.

На могилу положили любимые игрушки девочки. Фото: "КП" Архив.

Добавим, что друзья семьи организовали сбор на помощь семье. Реквизиты можно найти по ссылке во ВКонтакте. Чуть позже отец и мать девочки обещали отдельно поблагодарить всех, кто помогал в поисках их дочери и вместе с ними молился, чтобы она была жива.

- Постараемся, чтобы в нашем сердце не жила ненависть, не жило зло, а жила любовь к девочке. Будем верить, что земная жизнь - это лишь короткий отрезок судьбы. Пройдет время, и мы воссоединимся с нашими близкими там, на небе, - пожелал родителям батюшка, отпевавший ребенка.

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